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«Продолжу работать, несмотря на сопротивление». Домбрава ответил профсоюзам 1 566

Политика
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

ФОТО: LETA

Глава МВД намерен и дальше напрямую общаться с самими работниками системы внутренних дел.

На днях профсоюз работников полиции раскритиковал главу МВД Яниса Домбраву (Нацобъединение), фактически намекая на то, что ему не следует доверять эту должность в новом правительстве. Министр ответил профсоюзным деятелям в социальной сети facebook: "Перемены в сфере внутренних дел не всегда будут удобными и приемлемыми для всех. Но они необходимы для укрепления эффективности работы служб, улучшения организации труда и обеспечения безопасности жителей Латвии. Чтобы сделать Латвию сильной!

Для меня важно непосредственно выслушать самих сотрудников служб. Поэтому я осуществляю прямое общение с должностными лицами Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, ГПСС и других служб внутренних дел различного ранга, чтобы понять повседневные проблемы и необходимые улучшения.

Хочу позаботиться о том, чтобы службы внутренних дел были лояльными Латвии, профессиональными и работающими в интересах общественной безопасности. Продолжу работу в этом направлении, несмотря на сопротивление."

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#полиция #Латвия #МВД #профсоюзы #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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