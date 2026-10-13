Глава МВД намерен и дальше напрямую общаться с самими работниками системы внутренних дел.

На днях профсоюз работников полиции раскритиковал главу МВД Яниса Домбраву (Нацобъединение), фактически намекая на то, что ему не следует доверять эту должность в новом правительстве. Министр ответил профсоюзным деятелям в социальной сети facebook: "Перемены в сфере внутренних дел не всегда будут удобными и приемлемыми для всех. Но они необходимы для укрепления эффективности работы служб, улучшения организации труда и обеспечения безопасности жителей Латвии. Чтобы сделать Латвию сильной!

Для меня важно непосредственно выслушать самих сотрудников служб. Поэтому я осуществляю прямое общение с должностными лицами Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, ГПСС и других служб внутренних дел различного ранга, чтобы понять повседневные проблемы и необходимые улучшения.

Хочу позаботиться о том, чтобы службы внутренних дел были лояльными Латвии, профессиональными и работающими в интересах общественной безопасности. Продолжу работу в этом направлении, несмотря на сопротивление."