Старый-новый премьер-министр Андрис Кулбергс и Ко уже неделю пишет проект «судьбоносного» плана, под которым придется подписаться тем, кто хочет быть в правительстве.

Нынче самому популярному политику Латвии приходится разрываться «на три фронта» – руководить пока еще действующим «старым» правительством, готовиться к поездке в Брюссель на заседание Евросовета (высший орган принятия решений в ЕС — состоит из премьеров стран Евросоюза) и писать декларацию будущего правительства.

5 процентов и не меньше!

Отметим, что первое заседание нового Сейма состоится только 3-го ноября и лишь тогда нынешнее правительство де юре уйдет в отставку, а президент сможет официально поручить Андрису Кулбергсу (Объединенный список) формирование нового правительства. По слухам, неофициальные переговоры по созданию нового правительства могут начаться в конце следующей недели — к этому моменту проект декларации будет уже готов!

Опять-таки по неофициальной информации из кулуаров власти декларация будет состоять из трех разделов. Первая — безопасность. В ней коалиционные партнеры возьмут на себя обязательство поддерживать финансирование оборонных нужд в размере 5% от ВВП, а также и дальше последовательно оказывать помощь Украине. Кроме того, в декларации будет обещано завершить строительство всей необходимой инфраструктуры на восточной границе, включая создание всего необходимого механизма реагирования (сенсоры, датчики, видеокамеры и т.п.) на попытки проникновения на границу, создание системы противомобильности и т. п.

Руки прочь от конвенции

Судя по всему, в декларацию будет внесено обязательство сторон не выходить в Кабинет Министров и в Сейм с политическими инициативами, которые раскалывают общество. Нельзя исключить, что Кулбергс попросит потенциальных партнеров пообещать ему «не трогать» вопрос о Стамбульской конвенции.

Напомним: еще в конце минувшего года Сейм одобрил закон о выходе из этой конвенции, однако президент вернул документ обратно в парламент с предложением не рассматривать этот закон в парламенте нынешнего созыва. Вероятно, теперь партнеры договорятся не возвращаться к этому закону и в новом Сейме.

Сразу после выборов, правда, Кулбергс заикнулся о необходимости проведения некоего консультативного референдума по данному вопросу, но, по слухам, сопартийцы объяснили ему, что во-первых, подобный консультативный референдум не прописан ни в Конституции, ни в законах, во-вторых — этот референдум, в любом случае, не будет иметь юридической силы, то есть не будет обязательным и сродни простому опросу общественного мнения, и в-третьих — Конституция запрещает проведение референдумов по международным договорам (соглашениям, конвенциям и т. п.).

Меньше советов и правлений

Во второй раздел могут быть включены все предложения по реформе в системе госуправления. Это и возможное объединение министерств, и реформа системы управления государственными обществами капитала (госпредприятиями) — в частности, могут быть сокращены советы ряда госпредприятий, размер зарплат в руководстве госпредприятий свяжут с финансовыми показателями этих самых госпредприятий, нельзя исключить и объединение нескольких госпредприятий.

В частности, премьер и министр финансов крайне недовольны тем, что по-прежнему несколько госструктур управляют вопросами недвижимости, хотя уже давно было решено всю «недвижку» отдать под управление “Valsts nekustamie īpašumi” (Государственное агентство недвижимости).

Если мы говорим о министерствах, то первым под ликвидацию может попасть минклимата и энергетики, функции которого планируется распределить между минэкономики и министерством умной администрации и регионального развития.

Впрочем, сокращение (ликвидация) министерств может и не привести к какой-то существенной экономии средств, если просто сотрудников министерства «разбросают» по другим министерствам и ведомствам. Им тоже нужны и рабочее место, и зарплаты…

А что с налогами?

Третий раздел декларации будет посвящен бюджетным вопросам и приоритетам. Кулбергс планирует внести в документ обязательство сократить публичные расходы и прежде всего в сфере госзакупок. Еще до выборов Кулбергс и Ко мечтал добиться введения принципа «нулевых бюджетов» министерств, то есть когда все предыдущие расходы «забываются» и министерства начинают заново, с нуля, составлять свои бюджеты, пытаясь максимально сократить расходную часть.

Очевидно, что этот принцип в декларацию заложен не будет — во-первых, потому, что все равно успеть реализовать этот принцип в бюджете-2027 невозможно, а во-вторых, — это вовсе не гарантирует снижения расходов.

На днях министр финансов Марис Кучинскис снова заверил, что по крайней мере в следующем году повышения налогов не планируется — правящие постараются обойтись снижением административных расходов и частичным пересмотром налоговых льгот тем или иным группам населения. Хотя отмена льгот — это тоже косвенное повышение налога.

Понятно, что никаких легких решений ждать не приходится — экономика растет весьма медленными темпами, не поспевая за инфляцией и расходами госказны. Плодить бесконечно долги тоже невозможно, ведь в итоге государство уже просто не будет справляться с платежами в рамках обслуживания долга.

Определенные надежды в смысле повышения доходов Кулбергс возлагает на Фонд развития, который еще пока существует только в мечтах самого премьера. По его замыслу, Фонд должен финансировать перспективные госпроекты, которые затем будут приносить реальную прибыль.

Например, в Фонд можно было бы инвестировать и средства второго пенсионного уровня, а также взносы иностранных инвесторов в рамках программы ВНЖ в обмен на инвестиции. Напомним, что в новом Законе об иммиграции была одобрена поправка самого Кулбергса о возможности граждан дружественных Латвии стран получать ВНЖ в случае инвестирования средств в специальный Фонд.

Не подписываться опасно

Так или иначе, но декларация, по словам Кулбергса, будет содержать много непопулярных решений.

Впрочем, сложно представить, что кто-то из потенциальных партнеров откажется под ней подписаться — ведь в этом случае партия рискует остаться в оппозиции. Например, в «Новом Единстве» прекрасно понимают, что если эта партия останется в оппозиции, то новые власти вспомнят все, что партия Силини – Ашераденса сделала и не сделала за те 17 лет, что эта политическая сила находилась у руля страны!