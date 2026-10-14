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Браже перечислила, что угрожает демократии и вере в правду 2 895

Политика
Дата публикации: 14.10.2026
LETA
Изображение к статье: Браже
ФОТО: LETA

Дезинформация, пропаганда и риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), угрожают демократии, общественной сплоченности и вере в правду, заявила в среду, открывая в Латвийской национальной библиотеке научную конференцию, посвященную 35-летию вступления Латвии в ЮНЕСКО, министр иностранных дел Байба Браже.

"Война начинается не только на поле боя. Она начинается со лжи, дезинформации и попыток манипулировать сознанием людей, расколоть общество, переписать историю и сломить национальное самоопределение", - подчеркнула министр.

По словам Браже, исторический опыт Латвии свидетельствует о важности борьбы за правду. Советская оккупация маскировалась инсценированными выборами и сфабрикованной "волей народа", а оккупационный режим десятилетиями подавлял латышское самоопределение и пытался стереть национальную память. Подобные методы Россия использует в агрессивной войне против Украины.

Удары России по украинским святыням, музеям, архивам, библиотекам и объектам всемирного наследия ЮНЕСКО - это не просто разрушение инфраструктуры, а целенаправленные атаки на историческую память, культурное наследие и идентичность украинского народа, отметила Браже.

Она также обвинила Россию и Беларусь в попытках использовать ЮНЕСКО и другие международные организации для оправдания преступлений, распространения дезинформации и получения легитимности. По мнению министра, страны, сознательно уничтожающие чужое культурное наследие и человеческие жизни, не должны занимать руководящие позиции в международных организациях.

Говоря об ИИ, Браже отметила, что новые технологии помогают сохранять, оцифровывать и делать доступным культурное наследие, но могут использоваться и для манипулирования информацией. Поэтому образование, культура, медиаграмотность и критическое мышление сегодня являются важнейшими средствами защиты общества, подчеркнула она.

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#пропаганда #история #Украина #Латвия #дезинформация #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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