Слуги народа перед завершением своих полномочий вдруг решили обсудить вопросы, которые не рассматривались годами.

Хотя полномочия депутатов нынешнего, 14-го Сейма, де юре заканчиваются 3-го ноября - с началом полномочий депутатов 15-го Сейма, де факто парламентарии уходящего Сейма завершат свою работу уже 29-го октября, когда состоится последнее пленарное заседание и слуги народа, перед "увольнением", сфотографируются на долгую память.

Напомним, что 60 процентов нынешних депутатов в новый Сейм не попали, поэтому вскоре перейдут "в статус" экс-депутатов. Однако пока еще нынешние депутаты продолжают заниматься законотворчеством. Более того, они внезапно решили делать то, чего не делали... годами!

Так, завтра комиссия Сейма по народному хозяйству попросит парламент дать зеленый свет изменениям в Законе о портах, которые обсуждались... последние минимум лет пять - еще со времен 13-го созыва парламента, когда с подачи "реформаторов" от Новой консервативной партии у самоуправлений отобрали порты и полностью передали государству. Теперь предлагается "вернуть" порты самоуправлениям или точнее - "разделить" ответственность за управление Рижским, Вентспилским и Лиепайским портами между государством и самоуправлениями. А именно: предлагается создать Совет порта, который будет состоять из выбранных открытым конкурсом трех членов от государства (министерство экономики, министерство сообщений и министерство финансов) и трех членов от конкретного самоуправления.

Очевидно, что принять эти и другие изменения в данном законе нынешний Сейм все равно не успеет. Так какой был смысл запускать процесс? Почему нельзя было дождаться начала работы нового Сейма?

"Пробуждение" перед увольнением случилось и в юридической комиссии Сейма, депутаты которой вдруг начали рассматривать поправки в Закон о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis). В частности, депутаты предлагает "реформировать" систему компенсаций слугам народа, также, к примеру, ограничить время дебатов депутатов во время рассмотрения бюджета.

То есть уходящие депутаты пытаются указать новым депутатам, как им работать и каков должен быть порядок вознаграждения за работу. Это, по меньшей мере, некорректно! Тем не менее, эти поправки Сейм планирует рассмотреть на своем предпоследнем заседании 22-го октября.