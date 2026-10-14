Для оплаты доставки подписных газет и журналов в Латвии до конца 2026 года государству потребуется дополнительно 2,42 млн евро. Министерство сообщения просит выделить эту сумму из средств на непредвиденные случаи, поскольку предусмотренного в бюджете финансирования оказалось недостаточно. Без дополнительных денег ведомство не сможет полностью рассчитаться за услуги доставки прессы во втором полугодии.

Доставка подписных газет и журналов в Латвии в этом году обойдется государству дороже, чем планировалось. Министерство сообщения подготовило проект распоряжения о выделении дополнительных 2,422 млн евро, чтобы покрыть расходы на доставку печатных изданий в третьем и четвертом кварталах 2026 года.

Соответствующий документ опубликован для согласования на Портале проектов нормативных актов.

Дополнительные средства необходимы для выполнения предусмотренных Законом о почте обязательств государства. Речь идет о государственной части оплаты услуг доставки подписных печатных изданий, которую осуществляет Latvijas pasts.

В Латвии действует механизм разделенного платежа за доставку подписной прессы: часть расходов покрывается за счет государственного бюджета. Это позволяет обеспечивать доставку печатных изданий в том числе в регионах, где оказание таких услуг обходится дороже.

В министерстве поясняют, что при подготовке бюджета на 2026 год потребность в финансировании оценивалась на основании прогнозов 2025 года. Однако фактический объем необходимых средств оказался выше предусмотренного.

Покрыть разницу за счет внутренних резервов ведомство не может. Министерство уже оптимизировало свои расходы, а оставшиеся средства в других бюджетных программах предназначены для выполнения иных обязательств.

Первоначально власти рассматривали другой вариант решения проблемы — использовать часть прибыли государственного предприятия Latvijas pasts.

Почтовая компания завершила 2025 год с прибылью, поэтому Минсообщения планировало направить 2 394 721 евро из причитающихся государству дивидендов на погашение обязательств перед Latvijas pasts.

Однако Министерство финансов не поддержало такой подход при согласовании проекта распоряжения.

В результате Минсообщения подготовило новое предложение — выделить необходимые 2,422 млн евро непосредственно из бюджетных средств на непредвиденные случаи.

Для подписчиков газет и журналов речь идет прежде всего о сохранении непрерывности доставки прессы. Дополнительное финансирование должно позволить государству выполнить свои обязательства перед почтовым оператором без переноса расходов на следующий год.

В министерстве также подчеркивают, что не хотят перекладывать задолженность 2026 года на бюджет 2027 года, поскольку это создало бы дополнительную нагрузку на финансирование почтовых услуг в будущем.

При этом сама Latvijas pasts по итогам прошлого года смогла вернуться к прибыльной работе, несмотря на сокращение оборота.

В 2025 году выручка государственного почтового предприятия составила 82,706 млн евро — на 11,8% меньше, чем годом ранее. Однако компания получила прибыль в размере 2,995 млн евро, тогда как 2024 год завершила с убытками.

Latvijas pasts полностью принадлежит государству и обеспечивает почтовые услуги на всей территории Латвии. Помимо доставки газет и журналов, предприятие занимается пересылкой писем, посылок, международных отправлений и логистическими услугами. В компании работают около 1550 человек.

Теперь вопрос о выделении дополнительных средств должен пройти согласование и рассмотрение правительством. Если предложение будет одобрено, государство сможет полностью оплатить свою часть расходов на доставку подписной прессы за второе полугодие 2026 года.