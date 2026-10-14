Для этого планируется продлить договор с "Rīgas nami" об управлении и обслуживании рынка до 24 апреля 2067 года. Одновременно для предприятия установят конкретные обязательства по инвестициям, благоустройству инфраструктуры, восстановлению исторических зданий и реализации новых проектов.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) подчеркнул, что развитие рынка не должно ограничиваться благоустройством торговых площадей. По его мнению, наряду с качественными продуктами питания и предпринимательством необходимо развивать культуру, творческие индустрии, образование, инновации и общественную деятельность. При этом важно сохранить историческую архитектуру, идентичность и торговую функцию рынка.

Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств предприятия, фондов и программ Европейского союза, займов и других финансовых инструментов. Дополнительные средства из бюджета самоуправления привлекать не предполагается.

В рамках проекта "Rīgas nami" также обязуется провести работы по обеспечению конструктивной безопасности бывшего мясного павильона. Их предварительная стоимость составляет 1,39 млн евро. Планируется восстановить несущие конструкции подвала и металлические конструкции крыши. Закупка должна быть завершена до конца этого года, а работы выполнены до июля следующего года.

До мая 2027 года планируется объявить аукцион на право аренды павильона, чтобы привлечь долгосрочного арендатора и инвестора для его восстановления и развития, сообщил Ратниекс.

Для формирования единого видения будущего рынка "Rīgas nami" в течение шести месяцев должно организовать эскизный конкурс по разработке архитектурной и дизайнерской концепции. Предприятию также поручено подготовить ориентировочный пятилетний график работ и инвестиций с указанием предварительной стоимости, а в сотрудничестве с потенциальными инвесторами - содействовать привлечению финансирования и реализации проектов.

Развитие рынка должно опираться на несколько принципов: качественное и устойчивое предложение продуктов питания, создание зеленого и доступного общественного пространства, поддержку культуры, творческих индустрий и местного предпринимательства, а также прозрачное и профессиональное управление.

На заседании представители оппозиции раскритиковали работу "Rīgas nami" по управлению рынком. Депутат Юлия Степаненко ("СВ/Младолатыши") назвала предложенную идею "абсолютно бредовой".

Оппозиция также просила отложить рассмотрение вопроса, поскольку запрошенный бизнес-план рынка депутаты получили только накануне и не успели с ним ознакомиться. Однако просьба не была удовлетворена.

С 2023 года, когда "Rīgas nami" переняло управление Центральным рынком, в его развитие и неотложные работы вложено более 4,4 млн евро. На эти средства отремонтирована крыша, ее металлические конструкции и подвальный этаж овощного павильона, укреплены металлические конструкции крыши молочного павильона и выполнены другие работы по сохранению исторических зданий.

В июне из-за угрозы безопасности был закрыт мясной павильон. После этого в отставку ушли совет предприятия, в который входили Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде, а также член правления Марцис Будлевскис.

Оборот "Rīgas nami" в 2025 году составил 28,42 млн евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия за тот же год достигла 94 000 евро.