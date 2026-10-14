Конституционный суд отказался возбуждать дело по заявлению генерального прокурора Арминса Мейстерса, оспаривавшего решения правительства по долгосрочным договорам Latvijas valsts meži. Суд пришел к выводу, что генеральный прокурор не обладает полномочиями обращаться в КС с таким требованием.

Конституционный суд (КС) отказался возбуждать дело по заявлению генерального прокурора Армина Мейстерса, который просил признать недействительными отдельные решения правительства по так называемому делу деревообрабатывающей отрасли.

В КС пояснили, что причиной отказа стала не оценка содержания заявления, а отсутствие у генерального прокурора соответствующих полномочий.

Суд пришел к выводу, что оспариваемые решения Кабинета министров являются индивидуальными правовыми актами, а не нормативными актами. Они обязательны только для конкретного государственного учреждения, не регулируют неопределенный круг лиц и не предназначены для многократного применения. Поэтому такие решения не подпадают под категорию актов, которые Конституционный суд рассматривает в рамках своей компетенции.

Вместе с тем суд отметил, что проверка законности подобных актов действительно возможна. Однако закон о Конституционном суде четко определяет круг лиц, которые вправе обращаться в КС с подобными заявлениями. К ним относятся президент государства, Сейм, не менее 20 депутатов парламента, Кабинет министров и Судебный совет.

Генеральный прокурор в этот перечень не входит.

В КС подчеркнули, что законодатель специально установил исчерпывающий список субъектов, имеющих право обращаться в суд по таким вопросам, и расширять его путем толкования нельзя.

Поводом для обращения стало решение правительства, которым Министерству земледелия было поручено провести корректировку цен в долгосрочных договорах, заключенных АО Latvijas valsts meži (LVM) на поставку хвойного пиловочника второго сорта.

По мнению прокуратуры, Кабинет министров принял эти решения без предусмотренных законом полномочий, что могло привести к отчуждению государственного имущества по цене ниже установленной договорами. Генеральный прокурор также ссылался на возможное несоответствие решений Конституции, законам Латвии и Договору о функционировании Европейского союза.

До обращения в Конституционный суд Генеральная прокуратура направила правительству протест с требованием отменить спорные решения. Однако уже новый кабинет министров под руководством премьер-министра Андриса Кулбергса отказался удовлетворить это требование, заявив, что отменить решения предыдущего правительства юридически невозможно.

После этого генеральный прокурор решил обратиться в Конституционный суд, назвав этот шаг предусмотренным законом способом проверить законность действий государственных органов.

При этом расследование уголовного дела, связанного с поддержкой деревообрабатывающей отрасли, продолжается и не зависит от решения Конституционного суда.

По словам Мейстерса, следствие получает новые доказательства и развивает несколько направлений расследования. Ранее он заявлял, что для достижения результатов речь «точно не идет о годах».

По данным прокуратуры, уголовное производство касается возможного злоупотребления служебным положением при принятии решений о поддержке деревообрабатывающей отрасли, а также предполагаемой халатности должностных лиц Latvijas valsts meži. Следствие оценивает возможный ущерб государству примерно в 50 миллионов евро.

На данный момент в уголовном процессе фигурируют десять человек, включая бывших и действующих должностных лиц Министерства земледелия, руководителей Latvijas valsts meži и представителей деревообрабатывающей отрасли. При этом никому из них меры пресечения не применялись, поскольку статус подозреваемых или обвиняемых им пока не присвоен.