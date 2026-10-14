Перед выборами в Сейм в латвийском информационном пространстве заметно активизировалось распространение прокремлевских сообщений, направленных на подрыв доверия к голосованию. Утверждения о нелегитимности выборов встречались в четыре раза чаще, чем во время предыдущей парламентской кампании. Исследователи выяснили, что основную роль в распространении таких тезисов играли не только специальные каналы, но и пользователи, оставлявшие комментарии под публикациями политиков и СМИ.

В преддверии выборов в Сейм прокремлевские информационные каналы активно распространяли призывы отказаться от голосования и сообщения, ставящие под сомнение легитимность избирательного процесса. При этом использовались преимущественно уже известные пропагандистские тезисы о Латвии, адаптированные к предвыборной повестке.

К таким выводам пришли исследователи Центра исследований восточноевропейской политики, которые совместно с проектом мониторинга информационного пространства DisInt.ai изучали распространение подобных сообщений в социальных сетях, сообщает LSM.lv.

Мониторинг продолжался с начала июля до 4 октября и охватил 502 публичных канала и аккаунта в TikTok, YouTube, Facebook, Telegram и X.

Одним из наиболее заметных результатов стало четырехкратное увеличение количества утверждений о нелегитимности выборов по сравнению с предыдущей кампанией по выборам в Сейм.

Исследователи отмечают, что избирательные кампании особенно уязвимы перед попытками внешнего информационного влияния. В этот период сообщения, направленные на снижение доверия к государственным институтам, могут непосредственно затрагивать отношение граждан к участию в голосовании.

При этом содержание распространяемых нарративов практически не изменилось. В основе по-прежнему лежали утверждения о том, что Латвия якобы не способна существовать без России, не обладает реальным суверенитетом, преследует русскоязычных жителей, провоцирует конфликт с Москвой и прославляет нацизм.

Новым стал способ подачи этих тезисов. Во время предвыборной кампании их связывали с возможными последствиями победы партий, которые не устраивают Кремль.

Таким образом, привычные сообщения о Латвии использовались уже не только для формирования негативного отношения к государству, но и в контексте конкретного политического выбора.

Исследование также позволило установить, как распространялась подобная информация.

Основу сети прокремлевских источников составляли примерно 12 Telegram-каналов, которые регулярно перепубликовывали материалы друг друга. Однако значительная часть распространения происходила за пределами этих каналов.

По данным исследователей, в четырех из пяти случаев прокремлевские тезисы обнаруживались в комментариях пользователей, прежде всего под публикациями латвийских политиков, политических партий и средств массовой информации.

Это означает, что подобные сообщения попадали к аудитории не только через специализированные информационные ресурсы. Они появлялись и в обсуждениях обычных новостей и политических публикаций, где их могли увидеть пользователи, не подписанные на прокремлевские каналы.

Одним из неожиданных результатов исследования стала активность аккаунта «Грани Свободы», связанного с Беларусью.

Заместитель директора и старший исследователь Центра исследований восточноевропейской политики Элина Вроблевска рассказала, что в создании его материалов участвуют Роман Самуль и бывший латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Оказалось, что одним из наиболее активных является базирующийся в Беларуси аккаунт "Грани Свободы", где работают Роман Самуль и хорошо известный нам Андрей Мамыкин. Для нас стало неожиданностью, что они очень активно создают этот контент», — сообщила Вроблевска.

По ее словам, материалы этого аккаунта особенно насыщены прокремлевскими утверждениями о Латвии. Причем публикации создаются не только на русском, но и на латышском языке.

«Их контент чрезвычайно насыщен прокремлевскими тезисами в отношении Латвии. Они создают материалы и на латышском языке, следовательно, здесь нельзя говорить о том, что русскоязычная и латышскоязычная аудитории как-то разделяются», — подчеркнула исследователь.

Это наблюдение показывает, что распространение прокремлевских сообщений не ограничивается исключительно русскоязычным информационным пространством. Подобный контент ориентирован и на латышскоязычную аудиторию.

В целом исследование выявило не столько появление новых пропагандистских тем, сколько изменение способов их распространения. Перед выборами привычные нарративы были привязаны к избирательной кампании, а комментарии в социальных сетях стали одним из основных каналов их продвижения.

При этом исследование описывает характер и масштабы распространения сообщений, но не позволяет само по себе определить, насколько они повлияли на решения избирателей.