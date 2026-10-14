Известный публицист Айварс Озолиньш в социальной сети X прокомментировал исторический результат этих выборов - напомним, что Объединенный список с Андрисом Кулбергсом во главе получил в новом Сейме 41 мандат!

"Кулбергс отнял голоса у одной больше, у другой меньше, но у всех партий. Слишком большая власть одной партии не полезна для демократии. Но другие политики могут поучиться у Кулбергса, что нужно разговаривать с избирателями как равный с равным", - отметил публицист.