Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Они могут поучиться у Кулбергса...» - публицист 1 519

Политика
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Публицист о секрете успеха нынешнего премьера на выборах.

Известный публицист Айварс Озолиньш в социальной сети X прокомментировал исторический результат этих выборов - напомним, что Объединенный список с Андрисом Кулбергсом во главе получил в новом Сейме 41 мандат!

"Кулбергс отнял голоса у одной больше, у другой меньше, но у всех партий. Слишком большая власть одной партии не полезна для демократии. Но другие политики могут поучиться у Кулбергса, что нужно разговаривать с избирателями как равный с равным", - отметил публицист.

×
#выборы #Сейм #власть #социальные сети #демократия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
1
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: коллаж с АЗС, мобильной вышкой и последствиями бури
Изображение к статье: Суд Сатверсме
Изображение к статье: выборы
Изображение к статье: почтальон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Божена Рынска
Наша Латвия
Изображение к статье: Какая посуда может выделять вредные вещества при готовке
Люблю!
Изображение к статье: Государственный долг
Бизнес
Изображение к статье: Башня Гедиминаса
В мире
Изображение к статье: Марк Рютте
В мире
1
Изображение к статье: трамп и его пресс-секретарь
В мире
1
Изображение к статье: Божена Рынска
Наша Латвия
Изображение к статье: Какая посуда может выделять вредные вещества при готовке
Люблю!
Изображение к статье: Государственный долг
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео