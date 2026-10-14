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После августовского шторма АЗС могут превратить в центры выживания: что предлагает уходящий Сейм 0 197

Политика
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: коллаж с АЗС, мобильной вышкой и последствиями бури
ФОТО: BB.LV/AI

После масштабного шторма в августе депутаты предлагают обязать все автозаправочные станции иметь генераторы и спутниковую связь. По замыслу авторов инициативы, именно АЗС должны стать ключевыми точками, где во время кризисов можно будет получить топливо, связь и другие жизненно важные услуги.

Последствия шторма 22–23 августа заставили власти пересмотреть подход к обеспечению устойчивости критически важной инфраструктуры. Одним из предложений уходящего Сейма стало законодательное требование оборудовать все автозаправочные станции резервными генераторами и средствами спутниковой связи, пишет nra.lv.

Инициатива появилась после того, как стихия выявила серьезные проблемы с электроснабжением и мобильной связью. При длительном отключении электричества перестали работать не только магазины и электронные сервисы, но и сами АЗС, из-за чего возникли сложности с заправкой транспорта спасательных и аварийных служб.

Одновременно депутаты уже поддержали поправки к закону о защитных полосах, увеличив ширину просек вдоль линий электропередачи напряжением 110 киловольт с 13 до 18 метров. Предполагается, что это должно снизить риск повреждения линий падающими деревьями. При этом часть дополнительных обязанностей по обеспечению работы критически важных услуг предлагается возложить на владельцев АЗС и операторов связи.

Автор публикации отмечает, что сегодня роль автозаправочных станций значительно шире, чем просто продажа топлива. Именно через них обеспечивается работа транспорта, аварийных служб, мобильной связи и многих других сервисов, зависящих от электроснабжения. Во время недавнего шторма именно поставки топлива позволили постепенно восстановить работу пострадавших районов.

Вместе с тем реализация инициативы потребует дополнительных затрат. В публикации отмечается, что новому составу Сейма и будущему правительству предстоит решить, готовы ли они финансировать подобные меры на фоне обещаний сократить государственные расходы. При этом расходы на оборону остаются одной из защищенных статей бюджета.

Автор также обращает внимание, что современное общество стало гораздо сильнее зависеть от электричества, мобильной связи и цифровых сервисов, чем несколько десятилетий назад. Если раньше длительные перебои с электричеством за пределами городов были привычным явлением, то сегодня даже кратковременные отключения способны нарушить работу транспорта, торговли и связи.

В качестве возможного развития инициативы рассматривается превращение АЗС в многофункциональные кризисные пункты. Помимо топлива, там могли бы работать банкоматы, средства связи и продаваться товары первой необходимости. Вместе с тем представители отрасли предупреждают, что в условиях вооруженного конфликта такие объекты сами могут стать одной из первоочередных целей для атак.

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#мобильная связь #безопасность #инфраструктура #топливо
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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