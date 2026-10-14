Премьер-министр Эстонии Кристен Михал хочет закрыть резервный газопровод, по которому Россия может поставлять газ в Калининградскую область через страны Балтии. Об этом пишет Eesti Ekspress.

Речь идет о двух трубах диаметром 70 см, которые проходят через юго-восток Эстонии в Латвию, а затем через Литву в Калининградскую область. Длина эстонского участка составляет 22 км. Он принадлежит компании Elering, которая управляет электросетями и газопроводами страны.

Россия может использовать этот маршрут для поставок газа в Калининградскую область, если выйдет из строя основной газопровод через Литву или плавучий терминал для приема сжиженного газа в Калининграде, уточняет издание.

По данным Eesti Ekspress, Михал поручит министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо обсудить с Латвией закрытие маршрута. Кран, с помощью которого можно перекрыть газопровод, находится на латвийской территории. Если договориться с Латвией не удастся, Эстония может запретить транзит российского газа через свою территорию с помощью национальных санкций, заявил премьер.

Сейчас российский газ по этому маршруту в Калининградскую область не поступает, однако Россия по-прежнему может бронировать мощности газопровода.

Как отмечает издание, в июле 2023 года через эстонский участок прошло около 0,5 ТВт·ч российского газа. Это примерно 15% годового потребления Эстонии. Столько же газа прошло по маршруту осенью 2024 года.

В 2025 году Россия и Литва заключили пятилетний контракт на транзит природного газа в Калининградскую область. Стоимость транспортировки газа в 2026-м оценивалась в 30 млн евро. Помимо газопровода через Литву, регион располагает морским терминалом для приема сжиженного природного газа. Он работает с 2019 года и позволяет доставлять газ по морю.