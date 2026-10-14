Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что не опасается за свою жизнь, несмотря на возможные угрозы со стороны России.

По его мнению, Москва пытается запугать европейских политиков и общество, чтобы заставить Европу отказаться от поддержки Украины. Поводом для обсуждения безопасности латвийских руководителей стали сообщения о предотвращении возможных покушений на премьер-министра и министра обороны Польши.

Об этом Кулбергс заявил в среду, 14 октября, после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Журналисты поинтересовались у руководителей государства, не опасаются ли они за собственную безопасность на фоне последних событий в Польше, где правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в угрозах премьер-министру Дональду Туску и министру обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

Кулбергс ответил, что не испытывает страха.

«Я работаю на благо своей страны, руководствуясь самыми добрыми намерениями и ее интересами», — подчеркнул премьер-министр.

При этом он признал, что Россия умеет угрожать и использует запугивание как инструмент давления на европейские государства.

По мнению Кулбергса, цель таких действий заключается в том, чтобы посеять среди европейцев страх, неопределенность и тревогу, заставив их отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Премьер-министр также высказал мнение, что президент России Владимир Путин сам испытывает страх из-за неудач российской армии на фронте.

Именно поэтому, считает Кулбергс, Москва прибегает к другим методам воздействия в различных странах Европы.

Ринкевич: высокие должности предполагают определенные риски

Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился с премьер-министром в том, что руководители государства должны осознавать возможные угрозы, связанные с занимаемыми должностями.

По словам президента, принимая на себя ответственность за руководство страной, высокопоставленные должностные лица одновременно принимают и определенные риски.

Однако подробно комментировать события в Польше Ринкевич не стал.

Он подчеркнул, что прежде необходимо дождаться результатов расследования, которое проводят компетентные польские учреждения.

В Польше задержали мужчину, угрожавшего руководителям страны

Поводом для обсуждения возможных угроз латвийским политикам стали события 11 октября в Польше.

В этот день польские правоохранительные органы задержали мужчину в рамках расследования угроз возможного нападения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

О задержании сообщил сам Туск в социальной сети X.

«Мужчина, угрожавший нападением, задержан», — написал глава польского правительства, поблагодарив полицейских за быстрые и решительные действия.

Министерство внутренних дел Польши сообщило, что полиция получила от Службы государственной охраны информацию о возможной угрозе жизни двух высокопоставленных политиков.

Пресс-секретарь министра — координатора специальных служб Яцек Добжиньский заявил, что, по оценке властей, существовала высокая вероятность реализации угроз.

Именно поэтому правоохранительные органы приняли решение о незамедлительном задержании подозреваемого.

При этом результаты расследования пока не позволяют делать окончательные выводы о мотивах задержанного и возможной причастности иностранных государств.

Угрозы не изменят позицию Латвии

Несмотря на сообщения о возможных покушениях на европейских политиков, Кулбергс дал понять, что не намерен менять свою позицию под воздействием угроз.

По его словам, распространение страха и неуверенности является одним из инструментов давления, с помощью которого Россия стремится ослабить европейскую поддержку Украины.

Президент Латвии, в свою очередь, подчеркнул необходимость дождаться установления всех обстоятельств польского дела.

Таким образом, латвийские руководители признают существование рисков, связанных с занимаемыми должностями, но не считают их основанием для отказа от выполнения своих обязанностей.