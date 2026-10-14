«Это в мае, с учётом близости выборов, мне нужно было за 10 дней создать коалицию и правительство. Сейчас такой спешки нет», — так сам герой этих выборов Андрис Кулбергс объяснил своё решение взять паузу в переговорах по формированию правительства.

Три причины неторопливости премьера

Переговоров не было всю прошлую неделю, не планируются они и на этой - премьер переключился в внутренней политики на внешнюю, завтра примет участие в заседании Европейского совета. Не факт, что переговоры с потенциальными партнёрами по дележу пирога власти начнутся и на следующей неделе. Чем же объясняется пауза Кулбергса? Назовём три основные причины.

Первая — Кулбергс и Ко решили, что пауза нужна для того, чтобы улеглись эмоции, накопившиеся во время предвыборной кампании, и чтобы затем можно было провести переговоры в более спокойной обстановке. К тому же раньше 3 ноября президент всё равно не поручит Кулбергсу формирование правительства, поскольку только 3 ноября вступит в полномочия 15-й Сейм, а предыдущее правительство объявит о сложении полномочий. Как говорится, куда торопиться?!

Вторая причина. Объединённый список (ОС) — не монолитная партия, а объединение, состоящее из трёх партий и одной неправительственной организации, которой, кстати, руководит сам Кулбергс, формально оставаясь беспартийным. А это значит, что необходимо согласовать позицию по составу будущей правящей коалиции с влиятельными представителями всех трёх партий. На это тоже нужно время.

К тому же, по слухам, часть политиков из партий, входящих в ОС, вовсе не желает видеть в правительстве «Новое Единство». Ведь это противоречит воле избирателей. Не для того избиратели «Нового Единства» голосовали на этих выборах за ОС, чтобы, словно никаких выборов и не было, у власти опять оказалось «Новое Единство»!

И третья — самая главная — причина: Кулбергс хочет к началу переговоров о разделе власти иметь на руках практически готовый проект декларации нового правительства с перечислением всех, говоря словами самого Кулбергса, непопулярных решений, которые предстоит принять. Как заявил премьер, в коалицию войдут те, кто согласится поставить свою подпись под этим «убойным» документом. Иными словами, сначала договоримся о планах работы, а вечером будем делить посты.

Кулбергс назвал нынешнюю ситуацию исторической, поскольку значительная часть общества на выборах выразила поддержку переменам.

Декларация жёстких решений

Что же может быть в этой декларации, над которой старый-новый премьер уже активно работает вместе с коллегами по ОС?

Сам Кулбергс обозначил три приоритета:

упорядочение государственных финансов,

безопасность,

рост экономики.

Что касается безопасности, то здесь дискуссий не будет: новое правительство, как на этом настаивает и президент Ринкевич, должно предусмотреть в бюджете на 2027 год финансирование обороны в размере 5% ВВП. В этом году такого уровня финансирования оборонных расходов удалось достичь главным образом за счёт заёмных средств. Судя по всему, и в следующем году военные нужды будут финансироваться преимущественно за счёт кредитов.

Если же говорить об «упорядочении государственных финансов», то прежде всего речь идёт о сокращении расходов. Нынешний Сейм успел одобрить увеличение государственных расходов в следующем году на 441 миллион евро. Но проблема в том, что таких дополнительных средств в бюджете нет и не предвидится. Это означает, что пока и та же медицина не может рассчитывать на прибавку почти в 200 миллионов евро.

Что делать? Кулбергс полон решимости резко сократить расходы на государственные закупки. Возможно, придётся и уменьшить различные налоговые льготы — вероятно, даже для семей с детьми… Хотя не факт, что Кулбергс на это решится.

С другой стороны, как заметил президент, у нового правительства будет два года на то, чтобы провести реформы и осуществить радикальные перемены. Ведь теперь в череде выборов наступает пауза: следующие выборы — в самоуправления и Европарламент — состоятся только в 2029 году!

Пора менять всю систему

Наряду с сокращением расходов на государственные закупки Кулбергс хочет радикально изменить систему управления государственными предприятиями. Речь может идти о сокращении числа членов советов госпредприятий, объединении нескольких предприятий, изменении системы подчинённости (например, государственные клиники могли бы напрямую подчиняться Министерству здравоохранения), а также изменении системы отбора членов правления. Это не даст огромной экономии средств, но повысит эффективность работы госпредприятий.

В планах Кулбергса и сокращение числа министерств. В частности, речь идёт о ликвидации Министерства климата и энергетики с передачей его функций Министерству умного управления и регионального развития и Министерству экономики. Национальное объединение предлагает вообще создать единое министерство народного хозяйства, ликвидировав Министерство экономики, Министерство земледелия и Министерство сообщения.

А как зарабатывать будем?

Всё это интересно, но Кулбергс, в прошлом предприниматель, понимает, что нужно думать не только о том, как меньше тратить, но и о том, как больше зарабатывать.

С этой целью премьер предлагает создать Фонд развития, в котором аккумулировались бы средства для инвестирования в различные перспективные проекты.

Откуда брать деньги на эти инвестиции? Это могут быть и средства второго пенсионного уровня, которые банки сейчас в основном инвестируют за рубежом. Кроме того, по замыслу Кулбергса, источником финансирования могут стать вложения иностранных инвесторов в рамках программы инвестиций в обмен на вид на жительство.

Кстати, против «торговли золотыми визами» категорически возражают два потенциальных партнёра ОС — Национальное объединение и «Новое Единство». Станет ли это камнем преткновения на пути к созданию коалиции «на троих»? Скоро узнаем!

Понятно, что Кулбергсу, чтобы хоть как-то свести концы с концами в бюджете на фоне весьма скромного роста экономики, придётся и сократить расходы на государственное управление (отменить премии, денежные призы и прибавки к жалованью), и, возможно, уменьшить сам аппарат государственного управления.

Цена ошибки

Да, Кулбергс и Ко действительно побили рекорд по количеству полученных мест в парламенте — 41! Но эта победа создала большую головную боль: уровень ожиданий избирателей от Кулбергса и его соратников чрезвычайно высок. А значит, цена ошибки может оказаться тоже очень высокой.

«Если мы не осуществим тех перемен, которых ожидают избиратели, если мы их подведём, то в следующем парламенте нас вообще может не быть!» — честно признал один из лидеров ОС Эдгарс Таварс. Осознавая это, Кулбергс и не спешит с выбором партнёров для раздела власти…

Досидеть до… 2030 года?

Между тем, если Кулбергс не совершит каких-то роковых ошибок и в его политическом объединении не произойдёт раскола, у него есть хорошие шансы задержаться в кресле премьера до следующих выборов, то есть до 2030 года.

В любом случае, с учётом существующих противоречий, сформировать в новом Сейме другое правительство без Объединённого списка будет практически невозможно.