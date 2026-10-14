Публикация зарплат всех работников государственных и муниципальных учреждений может создать угрозу национальной безопасности Латвии. К такому выводу пришла Служба государственной безопасности (VDD), предупредив, что открытый доступ к подобной информации способен облегчить иностранным разведкам вербовку, запугивание и оказание давления на должностных лиц.

Об этом стало известно в среду, 14 октября, на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений, где рассматривались коллективные инициативы жителей, касающиеся прозрачности зарплат в государственном секторе, совмещения оплачиваемых должностей, финансирования политических партий и ответственности государственных должностных лиц перед обществом.

Одной из обсуждавшихся инициатив стало предложение общественной организации «Общество за открытость — Delna» полностью раскрывать информацию о вознаграждении всех работников государственных и муниципальных учреждений.

Авторы инициативы предложили внести соответствующие изменения в закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, установив порядок публикации этих сведений.

Однако представители нескольких государственных структур выступили против массового раскрытия персональных данных о зарплатах.

«Чиновники являются целью иностранных разведок»

Представитель Службы государственной безопасности заявил, что публикация подобных сведений связана не только с вопросами защиты частной жизни, но и с рисками для национальной безопасности.

«Второй аспект — риски для государственной безопасности и влияние на нее. По мнению VDD, сейчас неподходящее время для облегчения доступа к таким данным. Государственные должностные лица являются целевой группой иностранных разведок, а свободный и неограниченный доступ к информации сделает их еще более уязвимыми. Это может способствовать вербовке, оказанию влияния и запугиванию», — предупредил представитель спецслужбы.

Он подчеркнул, что с момента появления инициативы геополитическая ситуация существенно изменилась. Если несколько лет назад подобные предложения могли рассматриваться в других условиях, то сейчас, по оценке VDD, их реализация нецелесообразна.

Инспекция по защите данных тоже против

Директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацукa также не поддержала идею бесконтрольной и массовой публикации сведений о зарплатах в интернете.

По ее словам, ограничение права человека на неприкосновенность частной жизни допустимо только в том случае, если оно преследует конкретную цель и является соразмерным.

«С точки зрения государственного управления подобное ограничение прав возможно, если оно позволяет достичь определенной цели. Однако сейчас мы не можем достичь этой цели. Кроме того, ограничение должно быть соразмерным по отношению к правам человека, сведения о вознаграждении которого публикуются», — пояснила глава инспекции.

Она напомнила, что декларации государственных должностных лиц уже находятся в открытом доступе. Кроме того, государственные учреждения публикуют информацию об использовании бюджетных средств и уровнях оплаты труда по группам должностей.

Аналогичную позицию на заседании высказала представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В Сейме напомнили о действующих законах

Представитель Юридического бюро Сейма Эдвин Данoвскис отметил, что многие положения, которых требуют авторы коллективных инициатив, уже предусмотрены действующим законодательством.

По его словам, некоторые предложения начали собирать подписи несколько лет назад. За это время нормативные акты изменились, и часть обозначенных проблем была хотя бы частично решена.

Комментируя инициативу о раскрытии зарплат, Данoвскис напомнил, что подобные дискуссии в парламенте уже проводились, однако предложения были признаны несоразмерными.

При этом информация о доходах государственных должностных лиц в значительной степени доступна обществу благодаря обязательным декларациям.

Какие еще инициативы обсуждали депутаты

Помимо предложения о полной открытости зарплат, комиссия рассмотрела еще три коллективных обращения граждан.

Одно из них предусматривает запрет государственным должностным лицам одновременно занимать несколько оплачиваемых должностей в публичных учреждениях.

Другая инициатива предлагает прекращать государственное финансирование политических партий, члены которых действуют вопреки Конституции Латвии — Сатверсме.

Четвертое обращение касается усиления ответственности государственных должностных лиц перед обществом.

Все эти инициативы поступили на рассмотрение Сейма после того, как каждая получила поддержку не менее 10 000 граждан Латвии.

Таким образом, вопрос о полной открытости зарплат в государственном секторе столкнулся с возражениями сразу нескольких ведомств. Сторонники инициативы добиваются большей прозрачности использования бюджетных средств, тогда как представители государственных структур предупреждают о рисках для частной жизни и национальной безопасности.

При этом речь идет не о засекречивании всех сведений о доходах чиновников, а о возражениях против массовой публикации персональных данных о вознаграждении всех работников государственного и муниципального сектора.