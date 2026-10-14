Латвийские власти намерены обеспечить возможность быстрого демонтажа железнодорожных путей в случае военного кризиса. Для этого на определённых участках инфраструктуры проведут специальные подготовительные работы. Решение принято на закрытом заседании правительства, а подробности проекта засекречены.

Во вторник, 13 октября, правительство Латвии выделило финансирование государственному предприятию Latvijas dzelzceļš (LDz) для подготовки железнодорожной инфраструктуры к возможной кризисной ситуации. Как сообщает агентство LETA, средства предназначены для создания специальных отверстий, которые позволят при необходимости оперативно демонтировать рельсы.

Перед заседанием правительства министр обороны Райвис Мелнис подтвердил, что речь идёт о подготовительных мероприятиях, позволяющих значительно ускорить демонтаж железнодорожных путей в случае возникновения угрозы безопасности государства.

При этом ни министр, ни Министерство обороны не раскрыли, где именно планируется проводить работы, сколько они будут стоить и какие участки железнодорожной сети затронут.

В Latvijas dzelzceļš подчеркнули, что предприятие активно участвует в укреплении обороноспособности страны и сотрудничает с оборонным ведомством, чтобы железнодорожная инфраструктура была подготовлена к выполнению задач государственной обороны, в том числе в чрезвычайных обстоятельствах.

По соображениям национальной безопасности компания отказалась комментировать конкретные планы и объёмы необходимого финансирования.

Почему решили подготовить железные дороги к демонтажу

Вопрос о возможности оперативного прекращения железнодорожного сообщения на восточной границе Латвии обсуждается уже некоторое время.

Ранее депутаты 14-го Сейма отклонили предложение Национального объединения, которое тогда находилось в оппозиции, о демонтаже железнодорожной инфраструктуры в приграничных с Россией районах.

В то же время представители оборонного ведомства сообщили о разработке подробного плана, который позволит при необходимости быстро прервать автомобильное и железнодорожное сообщение на восточной границе.

Министр обороны Райвис Мелнис ранее пояснял Латвийскому телевидению, что решение о демонтаже рельсов будет приниматься при появлении признаков возможного кризиса.

По его словам, главное сейчас — не разбирать действующую инфраструктуру, а обеспечить техническую готовность сделать это в нужный момент.

«Нужно ли демонтировать рельсы уже сегодня — вопрос дискуссионный. Главное, чтобы у нас была возможность сделать то, что потребуется», — подчеркнул министр.

Что это означает для железнодорожного сообщения

Принятое правительством решение не означает немедленного прекращения движения поездов или начала демонтажа железнодорожных путей.

Речь идёт о подготовке инфраструктуры к возможным действиям в случае возникновения угрозы.

Какие именно железнодорожные линии могут быть затронуты и при каких обстоятельствах будут задействованы подготовленные механизмы, официально не сообщается.

Таким образом, Латвия намерена сохранить действующее железнодорожное сообщение в мирное время, одновременно создавая технические возможности для его оперативного прерывания в случае военного кризиса. Когда и потребуется ли вообще воспользоваться этими возможностями, будет зависеть от развития ситуации в сфере безопасности.