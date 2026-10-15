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7 млрд евро - Латвия потребует у Евросоюза возместить убытки от соседства с Россией 3 336

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
Изображение к статье: Укрепление границы

На проходящем в Брюсселе заседании Европейского совета в ходе переговоров о многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) Латвия продолжит настаивать на дополнительном выделении 7 млрд евро для укрепления восточного фланга, заявил журналистам в четверг в Брюсселе премьер-министр Андрис Кулбергс.

"Мы будем на этом настаивать. Если Европа хочет, чтобы мы обеспечивали безопасность своей и внешней границы Европы, мы не можем в долгосрочной перспективе делать это на заемные деньги", - подчеркнул Кулбергс.

По его мнению, добиться этого вполне реально. "Европа понимает: если у нас будет слабая граница, слабой будет и Европа", - сказал премьер.

Ранее премьер-министр заявил, что требование Латвии о дополнительном финансировании обосновано влиянием создаваемых Россией геополитических угроз на экономику стран восточного фланга ЕС. Он сослался на расчеты Европейской комиссии, согласно которым из-за геополитической угрозы в странах на восточной границе инфляция была на 3,7 процентных пункта выше, чем в среднем по ЕС, а средний рост валового внутреннего продукта с 2022 по 2023 год был на 1,9 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в ЕС.

По словам Кулбергса, при расчете этого влияния за семилетний период потери экономики Латвии достигают почти 7,43 млрд евро. Поэтому Латвия на переговорах просит около 7 млрд евро дополнительного финансирования. В общей сложности для стран восточного фланга ЕС запрашивается 54 млрд евро.

Кулбергс подчеркнул, что к позиции Латвии присоединились Литва и Эстония, а поддержку выразили Финляндия, Польша и Румыния.

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#Латвия #безопасность #геополитика #переговоры #финансирование #Европейская комиссия #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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