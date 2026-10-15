В Латвии планируют обязать все автозаправочные станции установить резервные генераторы и спутниковый интернет, чтобы они могли работать даже во время масштабных отключений электричества и связи. Однако представители топливной отрасли предупреждают: такое оборудование потребует значительных инвестиций, а без государственной поддержки особенно трудно придется небольшим региональным заправкам.

Оснащение всех автозаправочных станций Латвии генераторами и спутниковым интернетом может обойтись предприятиям в значительные суммы. Представители топливной отрасли считают, что новые требования должны сопровождаться государственным софинансированием, а распространять их без исключения на все АЗС нецелесообразно, сообщает ЛЕТА.

По оценкам участников рынка, стоимость одного стационарного генератора в зависимости от необходимой мощности составляет от 15 000 до 30 000 евро. Дополнительно придется оплачивать установку оборудования, подключение спутникового интернета, техническое обслуживание и регулярные проверки.

Для крупных сетей такие расходы означают существенные инвестиции, а для небольших региональных заправок могут стать особенно серьезной финансовой нагрузкой.

Поэтому представители отрасли предлагают другой подход: определить в каждом регионе стратегически важные АЗС, которые должны продолжать работу даже при масштабных отключениях электричества и связи.

При выборе таких станций предлагается учитывать их географическое расположение, значение для обеспечения населения топливом и доступность других заправок поблизости.

В отрасли также обращают внимание на необходимость повышения надежности самих электросетей и мобильной связи. По мнению торговцев топливом, государство должно совместно с операторами инфраструктуры обеспечить их устойчивость к чрезвычайным ситуациям, а не перекладывать всю ответственность на владельцев АЗС.

При этом часть заправок уже располагает резервными генераторами и возможностью подключения к спутниковому интернету. Другие предприятия закупают передвижные генераторы, испытывают спутниковую связь и аккумуляторные системы, способные поддерживать работу оборудования при кратковременных перебоях с электричеством.

Что это означает для автомобилистов? В случае масштабного отключения электричества оборудованные АЗС смогут продолжать продажу топлива. Кроме того, спутниковый интернет должен позволить жителям получать информацию и связываться с близкими, если обычная мобильная связь окажется недоступна.

Инициативу обязать все автозаправочные станции иметь автономные источники электроэнергии и спутниковую связь 12 октября поддержали партии правящей коалиции.

Поводом стали последствия сильной бури, обрушившейся на Латвию 22 августа и в последовавшую за ним ночь. Тогда порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду, были повреждены электросети, а в отдельных районах перестали работать заправки, магазины и средства связи.

Власти рассчитывают, что наличие генераторов и спутникового интернета позволит АЗС выполнять важную функцию во время подобных чрезвычайных ситуаций — обеспечивать жителей топливом и доступом к информации.

Соответствующие поправки планируется внести в Закон об энергетике. Их еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Представители топливной отрасли настаивают, что перед введением новых обязанностей необходимо определить технические требования, предусмотреть достаточный переходный период и решить вопрос государственного софинансирования.

Пока окончательное решение не принято, а значит, остается открытым главный вопрос: будут ли все АЗС обязаны устанавливать дорогостоящее оборудование или повышенные требования коснутся только стратегически важных заправок.