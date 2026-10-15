21 октября Латвию с рабочим визитом посетит наследница шведского престола кронпринцесса Виктория. В Риге она встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, посетит музей и университет, а также примет участие в мероприятиях, посвященных развитию молодых лидеров и женскому предпринимательству.

В среду, 21 октября, в Ригу прибудет кронпринцесса Швеции Виктория — старшая дочь короля Карла XVI Густава и наследница шведского престола. Программа рабочего визита включает встречи с представителями латвийских учреждений, студентами и участниками образовательных инициатив.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на советника президента Латвии Мартиньша Дрегериса, кронпринцесса встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Одним из центральных событий визита станет прием в Рижском замке, организованный президентом Латвии по случаю десятилетия деятельности Академии будущих лидеров Рижской высшей школы экономики (Riga Graduate School of Law?).

Кронпринцесса также посетит Латвийский национальный исторический музей, где сможет познакомиться с историческим наследием страны.

Еще одним пунктом программы станет Центр технологий медицинского образования Рижского университета имени Страдиня. Там Виктория встретится со студентами из Швеции, обучающимися в Латвии.

Кроме того, наследница шведского престола примет участие в дискуссии за круглым столом «Женщины в предпринимательстве», которая пройдет в Рижской высшей школе экономики (Stockholm School of Economics in Riga).

Кронпринцесса Виктория занимает первое место в порядке наследования шведского престола. Помимо официальных обязанностей, она участвует в международных мероприятиях, посвященных образованию, устойчивому развитию и общественным инициативам.

Предстоящий визит объединит сразу несколько направлений сотрудничества Латвии и Швеции — от образования и подготовки будущих специалистов до предпринимательства и культурных связей.

Информация о публичных мероприятиях с участием кронпринцессы и возможности их посещения жителями пока не приводится.