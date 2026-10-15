Представить новые расчёты экономии до 10 ноября – такой вариант Министерство финансов предлагает всем государственным структурам: министерствам, обществам капитала, вузам и самоуправлениям.

Всем этим учреждениям предпишут унифицировать нормативы затрат и устранить дублирование функций. Оптимизация и структурные реформы будут основаны на выводах Государственного контроля. Таким образом, сокращение расходов можно было бы начать уже в IV квартале 2026 года.

В 2027–2030 годах Латвии предстоит найти в общей сложности 3,6 млрд евро. Если же поставить ещё более амбициозную цель — добиться бездефицитного бюджета, — объём необходимых сокращений составит 8,9 млрд евро.

«Новые решения, влекущие за собой дополнительные расходы, принимаются только при условии обеспечения источника финансирования в рамках действующих бюджетных параметров», — предупреждает Минфин.

Что касается действующих налоговых льгот, то их проанализируют с точки зрения эффективности и, возможно, отменят.

Повышение эффективности работы министерств Латвии должно обеспечить экономию в размере 219 млн евро. Путь страны — «консолидация, централизация, уменьшение административных расходов, пересмотр моделей финансирования и дигитализация».

Пока же на декабрь 2026 года запланированы государственные расходы Латвии в объёме 1,6 млрд евро. Это примерно на 38%, или на 438 млн евро, больше, чем одна двенадцатая часть запланированного бюджета на текущий год.

Лидерами по объёму выплат в конце года, как ожидается, станут Министерство обороны и Служба поддержки села. Да и вообще, конец года — время премиальное: «В декабре расходы на вознаграждение демонстрируют более выраженный рост».

Военный бюджет, конечно, — священная корова: его не тронут. А вот селянам, которые лишились своего многолетнего лобби в лице Союза зелёных и крестьян, вполне возможно, придётся подвинуться.

Так или иначе, важнейшим фактором станет преемственность в Минфине. Главный политический выгодоприобретатель по итогам парламентских выборов — «Объединённый список» — уже заявил о претензиях на ключевой пост в финансово-экономическом блоке. И нынешний глава ведомства, экс-премьер Марис Кучинскис, похоже, вновь возглавит движение за всеобщее урезание расходов.

Ну, как говорится, за что боролись!

Урезание госсектора

Предлагается сократить расходы по следующим направлениям: