Марис Кучинскис оптимизирует всех, до кого дотянется.
Представить новые расчёты экономии до 10 ноября – такой вариант Министерство финансов предлагает всем государственным структурам: министерствам, обществам капитала, вузам и самоуправлениям.
Всем этим учреждениям предпишут унифицировать нормативы затрат и устранить дублирование функций. Оптимизация и структурные реформы будут основаны на выводах Государственного контроля. Таким образом, сокращение расходов можно было бы начать уже в IV квартале 2026 года.
В 2027–2030 годах Латвии предстоит найти в общей сложности 3,6 млрд евро. Если же поставить ещё более амбициозную цель — добиться бездефицитного бюджета, — объём необходимых сокращений составит 8,9 млрд евро.
«Новые решения, влекущие за собой дополнительные расходы, принимаются только при условии обеспечения источника финансирования в рамках действующих бюджетных параметров», — предупреждает Минфин.
Что касается действующих налоговых льгот, то их проанализируют с точки зрения эффективности и, возможно, отменят.
Повышение эффективности работы министерств Латвии должно обеспечить экономию в размере 219 млн евро. Путь страны — «консолидация, централизация, уменьшение административных расходов, пересмотр моделей финансирования и дигитализация».
Пока же на декабрь 2026 года запланированы государственные расходы Латвии в объёме 1,6 млрд евро. Это примерно на 38%, или на 438 млн евро, больше, чем одна двенадцатая часть запланированного бюджета на текущий год.
Лидерами по объёму выплат в конце года, как ожидается, станут Министерство обороны и Служба поддержки села. Да и вообще, конец года — время премиальное: «В декабре расходы на вознаграждение демонстрируют более выраженный рост».
Военный бюджет, конечно, — священная корова: его не тронут. А вот селянам, которые лишились своего многолетнего лобби в лице Союза зелёных и крестьян, вполне возможно, придётся подвинуться.
Так или иначе, важнейшим фактором станет преемственность в Минфине. Главный политический выгодоприобретатель по итогам парламентских выборов — «Объединённый список» — уже заявил о претензиях на ключевой пост в финансово-экономическом блоке. И нынешний глава ведомства, экс-премьер Марис Кучинскис, похоже, вновь возглавит движение за всеобщее урезание расходов.
Ну, как говорится, за что боролись!
Урезание госсектора
Предлагается сократить расходы по следующим направлениям:
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на 34 млн евро — выплаты персоналу, в том числе на 20 млн евро уменьшить премии;
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на 20 млн евро — оплату товаров и услуг;
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на 20 млн евро — субсидии и дотации;
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на 26 млн евро — взносы в уставный капитал;
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на 30 млн евро — расходы на управление долгом.
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