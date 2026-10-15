Почти восемь из десяти жителей Латвии считают, что некоторые министерства необходимо объединить, одновременно сократив число чиновников. Опрос показал, какие ведомства жители чаще всего предлагают ликвидировать, а какие предпочли бы сохранить.

После выборов в Латвии вновь обсуждают возможность сокращения государственного аппарата и объединения министерств. Судя по результатам опроса, проведенного для передачи TV3 «900 секунд», идея реформы пользуется широкой поддержкой населения.

Согласно исследованию, 78% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считают, что в ближайшее время некоторые министерства следует объединить, сократив при этом численность их сотрудников.

Причем почти половина опрошенных — 47% — уверены, что такие изменения определенно необходимы. Еще 31% скорее поддерживают эту идею.

Против объединения министерств выступают лишь 8% респондентов: 7% считают, что в этом скорее нет необходимости, а 1% категорически против. Еще 14% не смогли сформулировать определенную позицию.

Отдельно участников опроса попросили назвать ведомства, которые, по их мнению, можно было бы ликвидировать.

Среди ответов наиболее часто упоминались два министерства:

Министерство климата и энергетики — 61%;

Министерство умного управления и регионального развития — 55%.

Таким образом, каждое из этих ведомств назвали более половины опрошенных.

Другие министерства упоминались заметно реже. Министерство благосостояния предложили ликвидировать 18% респондентов, Министерство культуры — 15%, а Министерство земледелия — 10%.

Остальные ведомства получили следующие показатели:

Министерство финансов — 8%;

Министерство юстиции — 8%;

Министерство сообщения — 8%;

Министерство обороны — 7%;

Министерство экономики — 7%;

Министерство внутренних дел — 5%;

Министерство иностранных дел — 4%;

Министерство образования и науки — 3%;

Министерство здравоохранения — 3%.

При этом 5% участников исследования считают, что ни одно министерство ликвидировать не следует. Еще 13% не дали конкретного ответа.

Важно отметить, что объединение министерств и ликвидация отдельных ведомств — не одно и то же. В случае реорганизации функции упраздненного министерства могут быть переданы другому учреждению, поэтому сокращение числа ведомств не обязательно означает отказ от выполняемых ими задач.

Результаты опроса показывают, что жители Латвии в целом поддерживают сокращение государственного аппарата, однако отношение к конкретным министерствам существенно различается.