Почти восемь из десяти жителей Латвии считают, что некоторые министерства необходимо объединить, одновременно сократив число чиновников. Опрос показал, какие ведомства жители чаще всего предлагают ликвидировать, а какие предпочли бы сохранить.
После выборов в Латвии вновь обсуждают возможность сокращения государственного аппарата и объединения министерств. Судя по результатам опроса, проведенного для передачи TV3 «900 секунд», идея реформы пользуется широкой поддержкой населения.
Согласно исследованию, 78% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считают, что в ближайшее время некоторые министерства следует объединить, сократив при этом численность их сотрудников.
Причем почти половина опрошенных — 47% — уверены, что такие изменения определенно необходимы. Еще 31% скорее поддерживают эту идею.
Против объединения министерств выступают лишь 8% респондентов: 7% считают, что в этом скорее нет необходимости, а 1% категорически против. Еще 14% не смогли сформулировать определенную позицию.
Отдельно участников опроса попросили назвать ведомства, которые, по их мнению, можно было бы ликвидировать.
Среди ответов наиболее часто упоминались два министерства:
- Министерство климата и энергетики — 61%;
- Министерство умного управления и регионального развития — 55%.
Таким образом, каждое из этих ведомств назвали более половины опрошенных.
Другие министерства упоминались заметно реже. Министерство благосостояния предложили ликвидировать 18% респондентов, Министерство культуры — 15%, а Министерство земледелия — 10%.
Остальные ведомства получили следующие показатели:
- Министерство финансов — 8%;
- Министерство юстиции — 8%;
- Министерство сообщения — 8%;
- Министерство обороны — 7%;
- Министерство экономики — 7%;
- Министерство внутренних дел — 5%;
- Министерство иностранных дел — 4%;
- Министерство образования и науки — 3%;
- Министерство здравоохранения — 3%.
При этом 5% участников исследования считают, что ни одно министерство ликвидировать не следует. Еще 13% не дали конкретного ответа.
Важно отметить, что объединение министерств и ликвидация отдельных ведомств — не одно и то же. В случае реорганизации функции упраздненного министерства могут быть переданы другому учреждению, поэтому сокращение числа ведомств не обязательно означает отказ от выполняемых ими задач.
Результаты опроса показывают, что жители Латвии в целом поддерживают сокращение государственного аппарата, однако отношение к конкретным министерствам существенно различается.
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