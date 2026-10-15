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Кто войдет в новое правительство Латвии? Кулбергс пока не называет министров, но уже появились первые имена 0 1019

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс
ФОТО: LETA

Спустя две недели после выборов 15-го Сейма переговоры о создании нового правительства Латвии так и не начались. Победивший на выборах «Объединенный список», получивший 41 депутатский мандат, намерен сначала подготовить программу будущего кабинета, а уже затем определять партнеров по коалиции и кандидатов на министерские посты.

Формирование нового правительства Латвии началось с необычной паузы: впервые спустя две недели после парламентских выборов партии еще не приступили к коалиционным переговорам. Причиной стала выбранная кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом стратегия — сначала согласовать принципы работы будущего кабинета и лишь затем обсуждать состав коалиции, пишет Latvijas Avīze.

На выборах «Объединенный список» под руководством Кулбергса получил 41 место в Сейме — беспрецедентный результат для одной политической силы. Однако для парламентского большинства необходимо не менее 51 мандата, поэтому без партнеров сформировать правительство партия не сможет.

Неделю назад президент Эдгар Ринкевич предоставил Кулбергсу возможность начать формирование кабинета. Предполагается, что 3 ноября, на первом заседании 15-го Сейма, глава государства официально предложит ему сформировать правительство.

Но до этого Кулбергс намерен подготовить проект правительственной декларации и представить его всем парламентским фракциям. В будущую коалицию, согласно его плану, смогут войти партии, согласившиеся подписать этот документ.

Таким образом, переговоры предлагается строить не вокруг распределения министерских портфелей, а прежде всего вокруг общей программы работы правительства.

Президент не видит причин сомневаться в таком подходе.

«Мы хотим, чтобы новое правительство проработало четыре года, поэтому декларацию необходимо тщательно подготовить. У меня нет оснований сомневаться в этом процессе», — заявил Ринкевич.

Еще одно возможное изменение касается назначения министров. Кулбергс считает, что результаты выборов дают ему основания реализовать конституционный принцип, согласно которому премьер-министр самостоятельно формирует кабинет из приглашенных им кандидатов, а не ограничивается кандидатурами, предложенными коалиционными партиями.

Он неоднократно обещал подбирать на министерские должности профессионалов. Однако даже влиятельные представители «Объединенного списка» пока не знают, кого именно Кулбергс рассматривает на ключевые посты.

Министр финансов Марис Кучинскис, представляющий «Объединенный список», объяснил задержку подготовкой правительственной программы.

«Пауза объяснима. Андрис Кулбергс сосредоточен на декларации, после чего представит ее парламентским фракциям», — сообщил он Latvijas Avīze.

Отсутствие официальной информации о будущем составе правительства тем временем породило многочисленные предположения.

Среди возможных кандидатов на пост министра иностранных дел называют дипломата Мариса Риекстиньша, который мог бы сменить Байбу Браже из «Нового Единства». Министерство финансов, по неофициальным сведениям, может возглавить главный экономист одного из банков.

На должность министра благосостояния или здравоохранения рассматривают, по слухам, Лигу Меньгельсоне, уже имеющую опыт работы в правительстве.

Обсуждается и возможный спор вокруг Министерства внутренних дел. По неофициальной информации, «Объединенный список» не намерен уступать этот портфель Национальному объединению, выступающему за ограничение иммиграции и более жесткие требования к использованию латышского языка сотрудниками системы.

Однако все эти кандидатуры и возможные разногласия пока остаются на уровне слухов. Сам Кулбергс призвал соратников не доверять разговорам о будущем правительстве, поскольку окончательные решения могут оказаться совершенно другими.

Главная неопределенность сейчас заключается не только в персональном составе кабинета, но и в том, какие партии согласятся поддержать подготовленную Кулбергсом декларацию.

Даже имея 41 мандат, «Объединенному списку» необходимо заручиться поддержкой других политических сил. Кроме того, окончательное решение о доверии новому правительству предстоит принять Сейму.

Пока же будущий премьер делает ставку на подготовку программы и самостоятельный подбор министров. Насколько такой подход ускорит или, напротив, затянет формирование кабинета, станет понятно после представления декларации парламентским фракциям.

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#президент #Латвия #партии #коалиция #парламент #министры #переговоры #правительство #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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