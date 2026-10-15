Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс убежден, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. По его мнению, британцам следует вернуться в ЕС. Прибыв на заседание Европейского совета в Брюсселе, глава правительства также прокомментировал отношения с США, заверив, что Латвия по-прежнему рассчитывает на поддержку Вашингтона.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что российское вмешательство сыграло роль в решении Великобритании покинуть Европейский союз. Спустя десять лет после референдума о Brexit он призвал британцев вернуться в европейское сообщество.

Об этом Кулбергс заявил журналистам в четверг, 15 октября, перед заседанием Европейского совета в Брюсселе, сообщает ЛЕТА.

По словам премьер-министра, влияние России на политические процессы в других странах уже проявлялось неоднократно. В качестве примеров он привел вмешательство в выборы и распространение дезинформации с помощью российских ботов.

Кулбергс заявил, что полностью убежден в причастности России и к событиям, предшествовавшим британскому референдуму 2016 года.

По его мнению, выход Великобритании из Евросоюза не отражал подлинных желаний всех жителей страны, а решение было принято в том числе под воздействием российского влияния.

В связи с этим премьер выразил убеждение, что Великобритании следует вернуться «в семью» европейских государств.

При этом Кулбергс не представил журналистам новых доказательств, позволяющих установить, в какой степени предполагаемое российское вмешательство повлияло на исход голосования.

Напомним, референдум о Brexit состоялся в июне 2016 года. За выход Великобритании из Евросоюза проголосовали 51,9% участников, против — 48,1%. Официально Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года.

Таким образом, заявление латвийского премьера касается не самого результата референдума, который был официально установлен, а возможного влияния внешних сил на формирование общественного мнения перед голосованием.

Латвия по-прежнему рассчитывает на США

В Брюсселе Кулбергс также прокомментировал отношения Латвии с Соединенными Штатами на фоне новых разногласий между Вашингтоном и Киевом.

Ранее Financial Times сообщила, что американская сторона угрожала прекратить передачу разведывательной информации и заблокировать поставки вооружений Украине, если Киев не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, президент США Дональд Трамп недавно заявил о договоренности с Владимиром Путиным относительно поставок дизельного топлива.

Несмотря на эти события, Кулбергс подчеркнул, что Латвия продолжает рассматривать США как одного из ключевых стратегических партнеров. По словам премьера, страны Балтии не заметили изменений в уровне американской поддержки.

«У нас очень прочные отношения», — заявил он.

Аналогичную позицию ранее на этой неделе высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства отметил, что сейчас не видит оснований сомневаться в готовности союзников защищать Латвию, Литву, Эстонию или любую другую страну НАТО.

Ринкевич отдельно подчеркнул уверенность в том, что США выполнят свои союзнические обязательства в случае инцидента, подпадающего под действие статьи 5 Североатлантического договора. Эта статья предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех.

«Я понимаю опасения, я понимаю скептицизм, я понимаю многочисленные вопросы. Но я не могу просто спекулировать ради спекуляций», — сказал президент.

Таким образом, несмотря на обеспокоенность последними решениями Вашингтона в отношении Украины, латвийское руководство пока не видит признаков ослабления американских гарантий безопасности для стран Балтии.