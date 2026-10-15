Латвия решила выйти из Договора к Энергетической хартии, участницей которого была с 1995 года. Сейм окончательно утвердил соответствующий закон после того, как Евросоюз покинул соглашение, а Еврокомиссия начала процедуру против Латвии за сохранение участия в нем. Договор регулировал защиту инвестиций в энергетике и позволял иностранным инвесторам требовать компенсации от государств через международный арбитраж.

Сейм в четверг, 15 октября, в третьем, окончательном чтении поддержал выход Латвии из Договора к Энергетической хартии. Страна отказывается от международного соглашения, которое более трех десятилетий определяло правила защиты инвестиций в энергетическом секторе.

Как сообщает ЛЕТА, законопроект подготовило Министерство климата и энергетики. Решение связано с выходом Европейского союза из договора и начатой Еврокомиссией процедурой о нарушении законодательства ЕС в отношении Латвии.

Договор к Энергетической хартии охватывает защиту иностранных инвестиций, торговлю энергетическими ресурсами, их транзит и порядок разрешения споров между инвесторами и государствами.

Латвия ратифицировала соглашение в 1995 году. За время его действия иностранные инвесторы дважды обращались в международный арбитраж с исками против Латвии. Кроме того, известен один спор, инициированный латвийским инвестором против Украины.

Особенность договора заключается в том, что он предоставляет инвесторам возможность оспаривать действия государств в международном арбитраже и требовать компенсации, если они считают, что их права нарушены.

В Министерстве климата и энергетики отмечают, что многие положения соглашения сформулированы слишком широко и уже не соответствуют современным подходам к защите инвестиций.

По оценке ведомства, это создает для инвесторов сравнительно благоприятные условия для получения компенсаций от государств.

Почему Евросоюз отказался от договора

В последние годы ЕС пытался модернизировать Энергетическую хартию, в том числе привести ее положения в соответствие с современной климатической политикой.

Однако даже после согласования изменений ряд крупных государств, включая Германию и Францию, счел их недостаточными для достижения климатических целей и принял решение покинуть договор.

В результате страны ЕС выработали компромисс, получивший название «Бельгийская дорожная карта». Он позволил государствам, поддерживающим модернизацию, самостоятельно голосовать за поправки, не препятствуя выходу Евросоюза из соглашения.

ЕС официально вышел из Договора к Энергетической хартии 28 июня 2025 года.

Латвия первоначально рассматривала возможность продолжить участие в модернизированной версии договора. Однако национальное законодательство не позволяло ей начать временное применение обновленных положений без необходимых процедур.

Ситуация изменилась после вмешательства Еврокомиссии.

30 января 2026 года Латвия получила официальное уведомление о начале процедуры в связи с предполагаемым нарушением обязательств, предусмотренных договорами ЕС.

Аналогичные процедуры Еврокомиссия начала в отношении 16 государств Евросоюза, которые продолжали оставаться участниками Энергетической хартии.

После этого Министерство климата и энергетики провело межведомственные консультации и предложило отказаться от ратификации модернизированного договора, выбрав непосредственный выход из него.

Почему Латвия не стала ждать модернизации

Для полноценного вступления обновленного договора в силу необходимо, чтобы поправки одобрили не менее трех четвертей его участников.

В министерстве признают, что пока невозможно определить, когда будет достигнуто необходимое число ратификаций и произойдет ли это вообще.

Дополнительные сложности связаны с управлением самим соглашением.

Из-за выхода ряда государств в рамках Энергетической хартии возникли организационные проблемы. В частности, в прошлом году участникам длительное время не удавалось собрать кворум даже для утверждения высших должностных лиц.

Поэтому Латвия решила не проходить сначала процедуру присоединения к модернизированной редакции, чтобы затем все равно покинуть договор.

Такой путь потребовал бы дополнительных административных действий и времени, тогда как Еврокомиссия уже начала разбирательство.

Что изменится после выхода

Для государственного бюджета прямой финансовый эффект будет небольшим.

Латвии больше не потребуется ежегодно перечислять взносы в секретариат Энергетической хартии. В 2025 году они составляли 5092 евро, а на 2026 год было предусмотрено 5083 евро.

Гораздо важнее правовые последствия решения.

Выход означает прекращение участия Латвии в системе международных обязательств, предусмотренных договором. Однако он не обязательно сразу исключит возможность новых арбитражных претензий по ранее сделанным инвестициям.

Договор содержит так называемую оговорку о сохранении защиты: в отношении инвестиций, осуществленных до вступления выхода в силу, отдельные положения могут продолжать действовать еще 20 лет.

Поэтому выход из Энергетической хартии не означает немедленного прекращения всех потенциальных инвестиционных споров.

В то же время Латвия присоединяется к общей тенденции среди государств ЕС, которые отказываются от прежней модели защиты энергетических инвестиций в пользу новых правовых механизмов.

Принятое Сеймом решение завершает парламентский этап выхода из договора. Для окончательного прекращения участия необходимо выполнить предусмотренные соглашением международные процедуры.