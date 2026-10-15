На время масштабной реконструкции Вантового моста в Риге могут построить временную переправу через Даугаву. Часть необходимых металлических конструкций уже доставлена в Латвию, однако окончательная стоимость проекта и источники финансирования пока неизвестны. Государство и самоуправление обсуждают, как ускорить поставки и успеть организовать движение до начала основных ремонтных работ в 2027 году.

Министерство финансов и предприятие «Латвийские государственные дороги» (Latvijas valsts ceļi, LVC) оценивают возможность строительства временного моста через Даугаву, который позволил бы уменьшить транспортные заторы во время реконструкции Вантового моста в Риге.

Как сообщили ЛЕТА в Министерстве финансов, специалисты изучают технические решения и финансовую сторону проекта. Пока оценка не завершена, называть окончательную стоимость переправы и возможные источники ее финансирования преждевременно.

Обсуждение началось после обращений предпринимателей и жителей, обеспокоенных тем, что ремонт одного из важнейших мостов столицы может серьезно осложнить движение.

По инициативе министра финансов Мариса Кучинскиса состоялась встреча представителей министерства, Рижской думы и LVC. Главной темой стало использование временного сборного моста на период реконструкции.

При этом Кучинскис подчеркнул, что ответственность за организацию движения в городе лежит на Рижской думе. Именно самоуправление должно заранее подготовить решения, которые позволят избежать транспортного паралича во время строительных работ.

Конструкции уже закуплены, но поставки растянуты до 2029 года

Мэр Риги Виестур Клейнбергс ранее сообщил, что государство уже закупает сборный мост повышенной прочности. По словам мэра, его конструкция рассчитана на значительные нагрузки, включая движение тяжелой военной техники.

Такой мост можно собирать и разбирать из отдельных элементов, а после завершения ремонта использовать для других государственных нужд.

Проблема заключается в сроках поставки. Первоначальный график предусматривает получение всех конструкций только к 2029 году, тогда как основные работы на Вантовом мосту должны начаться уже в 2027-м. Клейнбергс заявил, что с производителем обсуждалась возможность ускорить изготовление конструкций, чтобы они были доступны к осени следующего года.

В LVC подтвердили, что речь идет о закупке модульных стальных мостовых конструкций у австрийской компании Waagner-Biro Bridge Systems. Общая длина закупаемых конструкций составляет 360 метров. Они предназначены для создания однополосной временной переправы двойного назначения с повышенной грузоподъемностью.

В 2026 году уже поставлены конструкции общей протяженностью 180 метров. Еще 45 метров должны поступить весной 2027 года, столько же — в 2028-м, а оставшиеся 90 метров — в 2029 году.

Стоимость действующего договора составляет 4,935 миллиона евро. При необходимости объем поставок может быть увеличен на 50%, а сумма договора — до 6,63 миллиона евро без НДС.

Однако наличие металлических конструкций еще не означает, что мост можно сразу установить через Даугаву.

Почему готовый мост не решает всей проблемы

Закупаемые LVC конструкции представляют собой прежде всего пролетные элементы. В договор не входят опоры, подъезды и другие инженерные решения, необходимые для конкретного места установки.

Для временной переправы в Риге потребуется отдельный проект с учетом ширины реки, нагрузок и организации движения.

По предварительной оценке LVC, только дополнительные элементы, не предусмотренные существующим договором, могут обойтись в два-три миллиона евро без НДС. К этой сумме необходимо добавить расходы на проектирование, строительство опор, монтаж, обустройство подъездов и последующий демонтаж.

Именно поэтому стоимость закупленных конструкций нельзя считать полной ценой временного моста.

Ранее в Рижской думе рассматривался вариант переправы с одной полосой движения в каждом направлении. Его ориентировочная стоимость оценивалась примерно в 20 миллионов евро. Однако пока неизвестно, удастся ли реализовать именно такую схему с использованием закупаемых государством конструкций.

В LVC подчеркивают, что окончательное число полос и другие технические параметры определят проектировщики на основании расчетов транспортных нагрузок.

Кто заплатит за строительство

Один из главных нерешенных вопросов — распределение расходов между государством и Рижским самоуправлением.

Для ускорения поставок правительству потребуется выделить дополнительное финансирование и поручить LVC изменить объемы и сроки закупки в рамках действующего договора. После этого государственные мостовые конструкции могут быть переданы Рижской думе во временное пользование.

Самоуправлению, в свою очередь, придется организовать проектирование, строительство, последующий демонтаж и возвращение конструкций в государственные резервы.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее назвал идею нестандартной, но допустил возможность государственного участия в финансировании. По его словам, важным аргументом может стать дальнейшее использование моста для нужд всей страны.

Временная переправа действительно могла бы пригодиться не только во время ремонта Вантового моста, но и при восстановлении других мостов, чрезвычайных ситуациях или для обеспечения гражданской и военной мобильности.

Однако окончательного решения о софинансировании пока нет.

Что будет с Вантовым мостом

Масштабная реконструкция Вантового моста запланирована на ближайшие годы, причем наиболее существенные работы должны начаться в 2027 году. Победителем конкурса стало объединение Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 миллиона евро без НДС.

Проект предусматривает не только обновление дорожного покрытия, но и замену вант, реконструкцию пешеходной инфраструктуры и создание отдельных условий для велосипедистов.

Общая длина моста составляет почти 594 метра, а высота главного пилона — около 109 метров.

Особенно сложной частью реконструкции станет замена вант, общий вес которых составит 385,5 тонны. Кроме того, предусмотрена установка защитных оболочек общей протяженностью более трех километров.

Работы будут выполняться по принципу «проектируй и строй», когда один подрядчик отвечает и за проектирование, и за строительство.

Для автомобилистов главный вопрос сейчас заключается в том, как будет организовано движение через Даугаву на время ремонта. Временный мост мог бы частично разгрузить транспортную сеть, однако его пропускная способность будет зависеть от окончательного проекта. Даже при успешной реализации он не обязательно сможет полностью заменить Вантовый мост.

Пока государство и Рижская дума продолжают оценивать технические возможности, сроки и расходы. Решение о строительстве временной переправы еще не принято.