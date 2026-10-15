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«Объединить и ликвидировать». Чего хочет народ? 2 295

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
TV3
Изображение к статье: Чиновники с портфелями

Чиновники с портфелями

Латвийцев попросили выразить свое отношение к "кадровому плану" Кулбергса.

И до выборов, и сразу после Андрис Кулбергс пообещал все-таки сократить число министерств. Программа «900 секунд» телеканала TV3 в ходе опроса пыталось узнать мнение жителей: нужно ли, по их мнению, объединять какие-то из министерств, сократив и число работников министерств.

Абсолютное большинство или 78% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет заявили, что, по их мнению, в ближайшее время необходимо объединить какие-либо из министерств Латвийской Республики, сократив число сотрудников объединенных министерств (47% — точно да; 31% — скорее да).

В свою очередь около десятой части жителей (8%) указали обратное, то есть, по их мнению, в ближайшее время не было бы необходимости объединять какие-либо из министерств Латвийской Республики (7% — скорее нет; 1% — точно нет).

На просьбу указать, какие из нынешних латвийских министерств необходимо ликвидировать, жители Латвии чаще всего указывали Министерство климата и энергетики (61%), а также Министерство умной администрации и регионального развития (55%). При этом сравнительно реже опрошенные жители отмечали, что ликвидировать необходимо было бы Министерство благосостояния (18%), Министерство культуры (15%) и Министерство земледелия (10%), далее следуют Министерство финансов (8%), Министерство юстиции (8%), Министерство сообщения (8%), Министерство обороны (7%), Министерство экономики (7%), Министерство внутренних дел (5%), Министерство иностранных дел (4%).

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#Латвия #реформы #министерства #политика #опрос
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Эдуард Эльдаров
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