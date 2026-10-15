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«Очень нелегко защищать интересы Латвии в Брюсселе...» - Андрис Кулбергс о заседании по дележу бюджета ЕС 1 55

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс отвечает на вопросы журналистов в Брюсселе. Фото - Valsts kanceleja

"Только сильная экономика способна обеспечить сильную безопасность".

Сегодня латвийский премьер Андрис Кулбергс участвует в работе Евросовета - главного органа по принятию политических решений Евросоюза, состоящий из глав правительств стран ЕС. В социальной сети X латвийский премьер рассказал о происходящем в Брюсселе:"Я в Брюсселе, чтобы защитить интересы Латвии на переговорах о следующем бюджете ЕС на 2027-2034 годы. Нелегко. Очень нелегко в то время, когда экономика Европы стагнирует и одновременно нужно найти средства и для безопасности, и для роста.

Один из главных акцентов – конкурентоспособность Европы и цены на энергию. Без конкурентоспособной экономики Европа не может быть сильной в долгосрочной перспективе.

Латвия — одна из стран, экономику которой тяжелее всего затронули экономические последствия российской войны и геополитической ситуации. В то же время мы являемся страной восточного фланга ЕС — защищаем внешнюю границу Евросоюза и существенно вкладываем в оборону и безопасность.

Поэтому Латвии объективно необходима соответствующая поддержка ЕС в следующем многолетнем бюджете. Потому что только сильная экономика способна обеспечить сильную безопасность".

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#Латвия #безопасность #Брюссель #экономика #Евросоюз #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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