Гражданин Латвии, проживающий на Кубе, попытался добиться отмены результатов выборов в 15-й Сейм, поскольку, по его утверждению, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не обеспечила ему возможность проголосовать по почте. Дело дошло до Верховного суда Латвии, однако суд постановил, что обычный избиратель не вправе требовать отмены итогов выборов в таком порядке.

Как сообщает Верховный суд, заявитель обратился с требованием признать действия Центральной избирательной комиссии нарушением его избирательных прав.

По словам мужчины, проживающего и работающего на Кубе, ему не была предоставлена возможность принять участие в парламентских выборах посредством почтового голосования.

В связи с этим он потребовал не только признать нарушение своих прав, но и отменить решение об утверждении результатов выборов.

Почему Верховный суд отказал?

Судья Верховного суда установила, что законодательство Латвии не предоставляет отдельному избирателю права обжаловать решение об утверждении результатов парламентских выборов.

Таким правом обладают только кандидаты в депутаты и лица, подавшие списки кандидатов.

Кроме того, на момент рассмотрения заявления соответствующее решение об утверждении результатов выборов ещё не было принято.

Поэтому Верховный суд отказался принимать заявление в части требования об отмене результатов голосования.

Однако вопрос о возможном нарушении избирательных прав гражданина остался открытым.

Жалобу на ЦИК рассмотрит другой суд

Верховный суд постановил, что претензии заявителя к фактическим действиям Центральной избирательной комиссии должны рассматриваться в общем административном порядке.

Поэтому часть дела, касающаяся предполагаемого нарушения права на почтовое голосование, была передана по подсудности в Административный районный суд.

Таким образом, гражданин Латвии сможет добиваться судебной оценки действий ЦИК, хотя его требование об отмене результатов выборов Верховный суд рассматривать не стал.

Жителя Кубы освободили от судебной пошлины

При рассмотрении дела суд также учёл материальное положение заявителя.

Мужчина сообщил, что его задекларированное место жительства и работа находятся на Кубе.

По его словам, низкий уровень заработной платы в этой стране, а также ограничения на международные финансовые операции существенно затрудняют проведение денежных переводов.

Учитывая эти обстоятельства, суд освободил заявителя от уплаты государственной пошлины.

Как можно было проголосовать из-за границы?

На выборах в 15-й Сейм граждане Латвии, проживающие за рубежом, могли зарегистрироваться для голосования по почте через государственный портал Latvija.gov.lv или сайт e.cvk.lv.

При регистрации необходимо было выбрать один из 37 зарубежных избирательных участков для почтового голосования, куда следовало направить подготовленный бюллетень.

Также разрешалось отправить почтовое отправление непосредственно в Центральную избирательную комиссию в Риге. Однако обязательным условием было то, что письмо должно быть отправлено из-за границы.

Всего комиссия по почтовому голосованию получила 444 отправления с бюллетенями.

Из них 118 были признаны недействительными. При этом, по информации ЦИК, 91 недействительное почтовое голосование было отправлено с территории самой Латвии, что противоречило установленному порядку.

История гражданина Латвии, проживающего на Кубе, показала, что даже один избиратель может добиться судебного рассмотрения вопроса о возможном нарушении своих прав. Однако оспорить результаты парламентских выборов отдельный гражданин в предусмотренном для этого специальном порядке не может.