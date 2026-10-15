Данные были получены в ходе опроса, проведенного центром изучения рынка и общественного мнения SKDS по заказу передачи Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?".

Опрос показал, что среди избирателей ОС нет единого мнения о том, какой должна быть новая коалиция. Треть, или 33% опрошенных, поддержали бы правительство, сформированное ОС, Нацобъединением и "Новым Единством", 20% предпочитают коалицию, состоящую только из ОС и Нацобъединения, а 47% хотят видеть другую модель правительства, в том числе коалицию с партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) или "Прогрессивными", правительство меньшинства или другие варианты, не включенные в опрос.

Данные опроса показывают, что наиболее единодушны в отношении желаемой модели коалиции избиратели ЛПМ, "Прогрессивных" и "Нового Единства", в то время как электорат ОС и Нацобъединения разделился между несколькими сценариями формирования правительства.

Большинство избирателей "Нового Единства", или 58%, считают наиболее желательной коалицию, сформированную "Новым Единством", ОС и Нацобъединением, а еще 31% поддерживают правительство, состоящее из ОС, "Нового Единства" и "Прогрессивных". Среди избирателей "Прогрессивных" доминирует поддержка правительства в составе ОС, "Прогрессивных" и "Нового Единства", которое считает лучшим вариантом большинство опрошенных, а 16% предпочитают коалицию ОС и "Прогрессивных".

Позиция избирателей ЛПМ также сравнительно едина - большинство из них хотели бы видеть в правительстве ЛПМ и ОС, а еще 14% поддержали бы коалицию с участием Нацобъединения.

Среди избирателей Нацобъединения 37% считают лучшей коалицию Нацобъединения, ОС и "Нового Единства", в то время как 35% отдали бы предпочтение правительству, сформированному Нацобъединением и ОС. Еще 15% респондентов не смогли назвать желаемую модель правительства.

Опрос проводился с 6 по 9 октября, в нем приняли участие 1005 респондентов. В ходе опроса оценивалось отношение общества к различным возможным сценариям формирования нового правительства после выборов в 15-й Сейм.