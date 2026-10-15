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«Поверьте мне - никто не захочет отказываться от компенсаций!» - депутатов ЛР обвинили в меркантильности 1 163

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма

Пленарное заседание Сейма. Foto: Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

Депутаты перед завершением своих полномочий ссорятся из-за компенсаций будущим депутатам.

Полномочия нынешнего созыва завершаться уже менее чем через три недели. Уже уходящие слуги народа вдруг решили начать процесс регулирования финансовых доходов депутатов следующего созыва. А именно: юридическая комиссия Сейма поддержала предложение о том, чтобы убрать из Закона о регламенте работы Сейма раздел о порядке выплаты компенсаций за жилье и транспорт иногородним депутатам.

Суть изменений заключается в том, что компенсации вообще отменяются, но зато иногодним, то есть тем, кто проживает на расстоянии не менее 100 километров от Риги автоматически добавляется доплата к окладу. Но вопрос прибавки к окладу уже регулируется другим законом - о вознаграждении на государственной и муниципальной службе.

При этом раздел компенсации как-бы удаляется, но компенсации продолжают выплачиваться до того момента, пока не будут внесены изменения в закон о вознаграждении на государственной и муниципальной службе. Понятно, что это уже будет делать (или не делать!) следующий Сейм. Тогда возникает вопрос: а зачем этому, уходящему Сейму, вообще трогать данную тему? И если уже трогать, то тогда сразу вносить все изменения.

"Эти дискуссии продолжатся весь следующий Сейм, поверьте мне! Потому что никто не захочет отказываться от компенсаций", - заявила сегодня во время обсуждения этого вопроса на пленарном заседании депутат Скайдрите Абрама, которая не баллотировалась в новый Сейм, поскольку решила уйти из политики.

"Ну, сначала я должен указать, что я сам мог бы получить максимальный размер компенсации, и он действительно очень большой, и, по-моему, он слишком велик. Недаром и в обществе возникает возмущение, почему, например, депутат Вилюмс мог бы получить 1600 евро за компенсации. В то же время мы должны понимать, что депутаты, которые избираются из регионов, должны иметь компенсирующий механизм, чтобы у нас не было так, что в Сейме, парламенте, есть только депутаты Риги и Риги. Поэтому, на мой взгляд, эти компенсации можно было бы снизить, снизив, например, коэффициенты на 30, а возможно, и на 50 процентов эта сумма могла бы уменьшиться", - полагает избранный от Латгалии и в новый Сейм депутат Юрис Вилюмс (Объединенный список).

Так или иначе, но понятно, что вопрос компенсации все равно будет решать (или не решать) уже новый Сейм.

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#Сейм #финансы #регионы #депутаты #парламент #Латгалия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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