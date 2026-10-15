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Премьер Латвии предложил европейцам пить меньше пива ради помощи Украине 6 1161

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейские страны усилить финансовую поддержку Украины. По его словам, соответствующие расходы незначительны и сравнимы по стоимости с бокалом пива для одного жителя Евросоюза.

«Поддержка Украины — это вопрос денег. Это бокал пива в год или даже меньше. Для одного европейца. Мы можем себе это позволить», — заявил политик по прибытии на саммит ЕС.

По мнению Кулбергса, такие расходы не являются бременем для граждан, но могут иметь решающее значение для украинцев.

Бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом около 1,9 трлн грн ($47,5 млрд). В конце июня Минфин Украины сообщил, что общий объем внешнего финансирования, необходимого стране в 2026–2029 годах, составляет $145,9 млрд. Как заявили в ведомстве, несмотря на поддержку западных союзников, включая кредит на €90 млрд, потребности во внешнем финансировании остаются значительными.

Как сообщал bb.lv, Кулбергс также обвинил Россию в Brexit.

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#Украина #Латвия #бюджет #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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