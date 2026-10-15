Ни одна из стран НАТО в настоящее время не находится перед непосредственной военной угрозой, заявил посол Латвии в альянсе Марис Риекстиньш. Однако, по его словам, Россия пытается ослабить западную поддержку Украины, в том числе с помощью гибридных атак в европейских странах.

Отметим, что в кулуарах Марису Риекстиньшу прочат взлет по карьерной лестнице. Нынешний посол Латвии при НАТО, ранее занимавший посты руководителя аппарата Айгарса Калвитиса и министра иностранных дел в правительствах Калвитиса, Ивара Годманиса и Валдиса Домбровскиса, скорей всего будет отозван для назначения на должность министра иностранных дел.

Впрочем, вернемся к интервью. В настоящее время нет признаков прямой военной угрозы какой-либо из стран НАТО. Об этом в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил посол Латвии в Североатлантическом альянсе Марис Риекстиньш.

Дипломат обратил внимание на заявления, сделанные на этой неделе командующим силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем и генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

По словам Риекстиньша, оба представителя НАТО подчеркнули, что на данный момент непосредственной военной угрозы государствам альянса нет.

При этом отсутствие прямой военной угрозы не означает, что Россия прекратила попытки воздействовать на европейские страны.

Как пояснил посол, российское руководство уже осознало, что первоначальный расчет на быстрое завоевание Украины провалился. Вместо войны, которую планировалось завершить за несколько дней, Россия оказалась втянута в затяжной конфликт, в котором линия фронта меняется незначительно.

«Они увязли в затяжной войне. Линия фронта практически не меняется. Сейчас они сосредоточивают свои действия на двух направлениях», — отметил Риекстиньш.

Первое направление, по его словам, — продолжение атак на мирное население Украины с целью сделать повседневную жизнь людей невыносимой.

Второе — попытки повлиять на общественное мнение в западных странах, чтобы ослабить поддержку Украины.

«Первое — терроризировать мирных жителей Украины, делая их жизнь невыносимой, а второе — пытаться повлиять на поддержку Украины со стороны западного общества, чтобы уменьшить ее», — пояснил дипломат.

Именно с этой целью, считает Риекстиньш, Россия использует гибридные методы воздействия на европейские государства.

Посол обратил внимание, что в последние месяцы подобные атаки наблюдались во многих странах Европы. По его оценке, их задача заключается в том, чтобы повлиять на настроения общества и изменить отношение граждан к дальнейшей помощи Украине.

Таким образом, хотя непосредственной военной угрозы странам НАТО сейчас нет, Риекстиньш предупреждает о продолжающихся попытках России воздействовать на европейские общества другими способами.