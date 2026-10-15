В Латвии существенно увеличиваются сроки лишения свободы за организацию незаконного пересечения государственной границы и другие преступления, связанные с нелегальной миграцией. В четверг, 15 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, предусматривающие наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.

Изменения касаются трёх статей Уголовного закона Латвии — 285, 285.1 и 285.2. Они предусматривают ответственность за незаконное перемещение людей через государственную границу, обеспечение незаконного пребывания иностранцев в Латвии, а также злоупотребления, связанные с созданием возможностей для получения права на проживание в Латвии или других европейских странах.

В зависимости от тяжести преступления максимальные сроки лишения свободы будут увеличены до шести или восьми лет. За более тяжкие преступления при наличии предусмотренных законом отягчающих обстоятельств наказание может достигать десяти и даже 12 лет заключения.

Власти ссылаются на угрозу национальной безопасности

Авторы законопроекта объясняют необходимость ужесточения наказаний нынешней геополитической ситуацией.

По их оценке, преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, представляют повышенную опасность, поскольку затрагивают неприкосновенность государственной границы, установленный порядок пребывания иностранцев и национальную безопасность Латвии.

Предполагается, что более суровые санкции будут не только применяться к виновным, но и служить предупреждением для тех, кто намеревается заниматься организацией незаконной миграции.

Число уголовных дел растёт

Одним из аргументов в пользу поправок стал рост количества уголовных процессов, начатых по фактам незаконного перемещения людей через государственную границу.

Согласно данным, приведённым в аннотации к законопроекту, в 2024 году было начато 39 таких уголовных процессов, в 2025 году — уже 50.

За первые пять месяцев 2026 года, по состоянию на 1 июня, было зарегистрировано ещё 30 уголовных процессов.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении других преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Таким образом, латвийские власти рассчитывают усилить уголовно-правовые меры против организаторов незаконной миграции. Принятые Сеймом изменения предусматривают значительно более длительные сроки заключения, а максимальное наказание за наиболее тяжкие преступления достигнет 12 лет лишения свободы.