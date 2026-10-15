Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм ужесточил Уголовный закон: за переправку мигрантов через границу Латвии теперь грозят более суровые сроки 1 63

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты на границе
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии существенно увеличиваются сроки лишения свободы за организацию незаконного пересечения государственной границы и другие преступления, связанные с нелегальной миграцией. В четверг, 15 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, предусматривающие наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.

Изменения касаются трёх статей Уголовного закона Латвии — 285, 285.1 и 285.2. Они предусматривают ответственность за незаконное перемещение людей через государственную границу, обеспечение незаконного пребывания иностранцев в Латвии, а также злоупотребления, связанные с созданием возможностей для получения права на проживание в Латвии или других европейских странах.

В зависимости от тяжести преступления максимальные сроки лишения свободы будут увеличены до шести или восьми лет. За более тяжкие преступления при наличии предусмотренных законом отягчающих обстоятельств наказание может достигать десяти и даже 12 лет заключения.

Власти ссылаются на угрозу национальной безопасности

Авторы законопроекта объясняют необходимость ужесточения наказаний нынешней геополитической ситуацией.

По их оценке, преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, представляют повышенную опасность, поскольку затрагивают неприкосновенность государственной границы, установленный порядок пребывания иностранцев и национальную безопасность Латвии.

Предполагается, что более суровые санкции будут не только применяться к виновным, но и служить предупреждением для тех, кто намеревается заниматься организацией незаконной миграции.

Число уголовных дел растёт

Одним из аргументов в пользу поправок стал рост количества уголовных процессов, начатых по фактам незаконного перемещения людей через государственную границу.

Согласно данным, приведённым в аннотации к законопроекту, в 2024 году было начато 39 таких уголовных процессов, в 2025 году — уже 50.

За первые пять месяцев 2026 года, по состоянию на 1 июня, было зарегистрировано ещё 30 уголовных процессов.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении других преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Таким образом, латвийские власти рассчитывают усилить уголовно-правовые меры против организаторов незаконной миграции. Принятые Сеймом изменения предусматривают значительно более длительные сроки заключения, а максимальное наказание за наиболее тяжкие преступления достигнет 12 лет лишения свободы.

×
#граница #Сейм #Латвия #миграция #преступность #национальная безопасность #преступления #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Марис Риекстиньш
Изображение к статье: Кулбергс
Изображение к статье: флаги Латвии и ЕС
Изображение к статье: Вантовый мост в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пес и кот
Политика
Изображение к статье: Сахар
Lifenews
Изображение к статье: танкер в море
В мире
Изображение к статье: Полезные хитрости для дома, которые сделают быт приятнее
Люблю!
Изображение к статье: На автодорогах Латвии вступают в силу сезонные ограничения скорости.
Наша Латвия
Изображение к статье: вагоны для зерна
Бизнес
6
Изображение к статье: Пес и кот
Политика
Изображение к статье: Сахар
Lifenews
Изображение к статье: танкер в море
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео