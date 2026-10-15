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Теперь официально: в Латвии животные — не вещи, а живые существа с чувствами 0 39

Политика
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пес и кот
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии меняется правовой статус животных. В четверг, 15 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Гражданскому закону, которые официально закрепляют принцип: животные — не вещи, а живые существа, способные чувствовать. Инициативу поддержали более 35 тысяч жителей страны.

Принятые изменения устанавливают, что в гражданско-правовых отношениях животное нельзя рассматривать исключительно как имущество, стоимость которого определяется деньгами.

При этом животные сохраняют статус объектов гражданского права. Это означает, что они по-прежнему могут находиться в собственности человека, однако нормы имущественного права будут применяться к ним с учётом их природы как живых и чувствующих существ.

Не просто имущество

Как ранее объяснил председатель ответственной комиссии Сейма Андрей Юдин, поправки призваны закрепить в законодательстве новый ценностный подход к животным.

«Поправки закрепят ценностно-ориентированную правовую норму: в гражданско-правовых отношениях животное нельзя оценивать лишь как вещь, стоимость которой определяется деньгами. Его жизнь и благополучие — важные и охраняемые ценности, соответствующие этическим представлениям современного общества», — заявил депутат.

Согласно принятому регулированию, положения вещного права будут применяться к животным только в той мере, в какой они совместимы с их природой и действующим законодательством о защите животных.

Это означает, что юридические вопросы, связанные с владением животными, должны рассматриваться не только с имущественной точки зрения, но и с учётом их благополучия.

Более 35 тысяч человек потребовали перемен

Поводом для внесения поправок стала коллективная инициатива «Законодательно установить, что животное — не имущество, а живое существо».

Под петицией подписались более 35 тысяч человек.

Авторы инициативы добивались изменения самого подхода к животным в законодательстве, чтобы их перестали приравнивать к обычным вещам.

После рассмотрения предложения в парламенте соответствующие поправки были подготовлены и приняты в окончательном чтении.

Что изменится на практике?

Новые положения не означают, что домашние животные перестанут принадлежать своим владельцам или получат такой же правовой статус, как люди.

Они по-прежнему остаются объектами гражданских правоотношений, однако их особая природа теперь прямо признаётся Гражданским законом.

Кроме того, поправки уточняют нормы об ответственности за вред, причинённый животными.

Защита животных в Латвии и прежде регулировалась отдельным Законом о защите животных. Теперь принцип отношения к ним как к живым и чувствующим существам закреплён также в гражданском законодательстве.

Таким образом, решение Сейма меняет прежде всего правовой подход: животное больше нельзя рассматривать исключительно как имущество с определённой денежной стоимостью. Его жизнь и благополучие официально признаются самостоятельными ценностями, которые необходимо учитывать в гражданско-правовых отношениях.

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#животные #Латвия #защита животных
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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