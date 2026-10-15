Латвия выступает за ужесточение европейских санкций против России, несмотря на противоречивые заявления Вашингтона. Глава МИД Байба Браже предлагает запретить транзит российского зерна через ЕС, восстановить ограничения против двух миллиардеров и увеличить помощь Украине. При этом она не видит признаков ухудшения стратегического партнерства Латвии с США.

Европейскому союзу следует отвечать на неоднозначные сигналы США не публичными спорами, а конкретными решениями по усилению давления на Россию. Такую позицию высказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама», сообщает ЛЕТА.

По словам министра, заявления президента США Дональда Трампа иногда становятся неожиданностью даже для дипломатов и осложняют международное взаимодействие. Однако судить о состоянии латвийско-американских отношений необходимо прежде всего по реальным действиям и практическому сотрудничеству.

Браже подчеркнула, что не располагает свидетельствами изменения стратегического партнерства Латвии и США. Это касается как двусторонних отношений и сотрудничества Вашингтона со странами Балтии, так и взаимодействия внутри НАТО.

Вместе с тем определенные решения и заявления американской администрации вызывают обеспокоенность. В частности, речь идет о сигналах относительно возможного смягчения ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

По мнению главы латвийского МИД, Европа должна придерживаться собственной последовательной политики в отношении России, не ограничиваясь критикой американских заявлений.

«Единственный правильный ответ — еще больше ужесточить санкции», — подчеркнула Браже.

Одним из конкретных предложений Латвии остается полный запрет транзита российского зерна через территорию Европейского союза. Министр вновь подняла этот вопрос в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Еще одна инициатива касается восстановления персональных санкций против двух российских миллиардеров, ранее исключенных из ограничительного списка. По словам Браже, страны Балтии уже представили соответствующее предложение.

Министр считает, что возвращение этих ограничений оказало бы более существенное давление на российские власти, чем эффект от возобновления экспорта российского дизельного топлива.

Таким образом, Латвия предлагает сосредоточиться на двух направлениях: расширении экономических и персональных ограничений против России и увеличении практической поддержки Украины. Речь пока идет о политических предложениях, а не об уже принятых новых санкциях ЕС.

Отдельно Браже прокомментировала заявления Трампа о так называемом энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

По ее оценке, действия Москвы не подтверждают готовности соблюдать подобные договоренности. Российские атаки на Украину продолжаются, в том числе по гражданским объектам, и приводят к жертвам среди мирного населения.

Министр подчеркнула, что Украина, европейские государства и другие ее союзники приветствовали бы реальное прекращение атак, однако сейчас признаков такого развития событий она не видит.

«Этот варварский режим ведь ничего не изменил», — заявила Браже.

На этом фоне глава МИД призвала продолжать оказывать Украине практическую помощь, подчеркнув, что поддержка необходима не только на государственном уровне. Она также обратилась к жителям с призывом участвовать в пожертвованиях.

Позиция латвийского МИД остается прежней: независимо от изменений в риторике Вашингтона Европа должна продолжать санкционное давление на Россию и поддержку Украины.