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Латвийские АЗС держат цены: а где же обещанное снижение на 20 центов? 6 519

Политика
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
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Как известно, перед выборами правительство и Сейм активно демонстрировали избирателям готовность реагировать на продолжающееся удорожание топлива. Андрис Кулбергс в момент душевного порыва даже обещал добиться снижения стоимости горючего на 20 центов за литр.

Однако в итоге было принято решение лишь снизить ставку акциза. Цены на дизельное топливо вместо 20 центов уменьшились на 8 центов.

Сейчас в парламенте возобновились дискуссии о других механизмах, которые могли бы привезти к снижению стоимости прежде всего дизельного топлива. Например, предлагается уменьшить пошлины на стратегические резервы топлива. Но прежде чем такое принять, депутаты запросили заключения комиссии Сейма по нацбезопасности.

"Если топливо будет дешевле, будет меньше доходов, будет меньше чего при формировании бюджета правительства Кулбергса, так сказать, распределять. В связи с этим был ловкий ход от его однопартийцев (Союза зеленых и крестьян -прим.авт.) кинуть его в Комиссию по национальной безопасности. О чем мы просим заключение Министерства обороны, органов безопасности и Министерства экономики. Спросили четко, влияет ли это как-то напрямую на вопросы безопасности до конца этого года. Ну, логично, что именно на вопросы безопасности не влияют", - цитирует ТВ-3 председателя комиссии Сейма по нацбезопасности Айнара Латковскиса.

Влияет на безопасность или нет, но ясно одно: больше никто никаких мер по снижению цен на горючее принимать не собирается. Выборы закончились.

"Это напоминает такой медицинский термин – амнезия. До 3 октября все политические силы как один обещали искать возможные меры для снижения роста цен на топливо. Вчера, в принципе, все присутствующие депутаты об этом забыли", - заключил, как передает ТВ-3, член крестьянского сейма Мартиньш Тронс.

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#выборы #цены #депутаты #безопасность #парламент #топливо #экономика #политика
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Эдуард Эльдаров
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