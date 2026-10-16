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Премьер Латвии назвал последнего союзника Зеленского 3 1683

Политика
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
ФОТО: LETA

У президента Украины Владимира Зеленского остался только один союзник — Европа, заявил в интервью Bloomberg TV премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

«Мы видим, что у Зеленского теперь остался только один союзник — европейцы», — сказал глава латвийского правительства.

По его словам, на встрече с Зеленским, которая должна пройти в пятницу, 16 октября, в Брюсселе, лидеры Евросоюза обсудят потребности Украины на предстоящую зиму. Латвийский премьер назвала нужды Киева «самым важным», что будет обсуждаться. «Все дело в этой зиме», — отметил Андрис Кулбергс.

Обострение отношений между Киевом и Вашингтоном произошло после того, как Зеленский заявил, что чувствует себя преданным президентом США Дональдом Трампом из-за сделки по поставкам дизельного топлива с Россией и временных ограничений на предоставление разведывательной помощи, отмечает агентство.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе намерены призвать Зеленского смягчить публичную критику в адрес Трампа из-за опасений, что его заявления осложнят отношения Киева и Вашингтона, пишет Financial Times. По данным издания, на встрече с Зеленским лидеры 27 стран Европы обсудят его риторику в сочувственном, но твердом тоне.

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#Украина #Дональд Трамп #Латвия #Европа #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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