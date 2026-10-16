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«На латвийском кладбище политических трупов установлено немало памятников» 3 1769

Политика
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так политическую ситуацию в Латвии видит искусственный интеллект.

Так политическую ситуацию в Латвии видит искусственный интеллект.

ФОТО: BB.LV/AI

«Кулбергс вспотел на перепутье – народ терпеливо ждет» – под таким заголовком комментатор Neatkarīgā Марис Краутманис описывает процесс формирования нового Кабинета министров.

«Ибо часто бывает так, что после яркого результата на выборах партия вскоре лишь заставляет избирателей разочароваться – все влияние и власть исчезают, как не было».

«Рекордисткой в этом смысле была Партия реформ Затлерса: она распалась еще до формирования нового правительства после появления так называемой «шестерки Олштейнса». Впрочем, на латвийском кладбище политических трупов установлено немало других памятников силам, которые когда-то были молодыми, яркими и могущественными, но в поразительно короткие сроки превратились в дряхлые, презираемые и бессильные образования. Вероятно, именно этим объясняется пауза, которую взял Кулбергс перед началом официальных консультаций с другими партиями о возможной коалиции. Разумеется, кулуарные переговоры идут полным ходом, но решающий шаг должен сделать именно Кулбергс».

«Те, кто голосовал за Кулбергса, видели в нем долгожданного «буревестника» перемен. Это перемены, которые не тянут на революцию, но вселяют надежду на то, что государственные органы отныне будут действовать разумно и рационально, воздерживаясь от растраты денег налогоплательщиков на сомнительные или даже откровенно абсурдные проекты; надежду на то, что новая власть сработает как метла, выметая лишних чиновников, некомпетентных руководителей госпредприятий, а также членов правлений и наблюдательных советов, получающих огромные зарплаты и при этом ничего не делающих».

Именно поэтому, подчеркивает комментатор, электорат «Объединенного списка» еще может потерпеть в новом правительстве Национальное объединение, но «Новое Единство» уже не приемлет. «В глазах этого электората время Эвики Силини и Кришьяниса Кариньша – словно кошмар, который следует забыть и никогда не повторять».

Кадры решают все

М. Краутманис также предсказывает некоторые кадровые назначения: «Марис Риекстиньш – посол Латвии при НАТО, ранее занимавший посты руководителя аппарата Айгарса Калвитиса и министра иностранных дел в правительствах Калвитиса, Ивара Годманиса и Валдиса Домбровскиса, – будет отозван для назначения на должность министра иностранных дел.

Сообщается о наличии разногласий не только между партиями, но и внутри самого Национального объединения: одна группа выступает за то, чтобы Янис Домбрава сохранил пост министра внутренних дел, тогда как другая – против этого. Кроме того, по имеющейся информации, высокопоставленные сотрудники системы внутренних дел пригрозили уволиться, если Домбрава продолжит возглавлять министерство».

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#выборы #Латвия #партии #власть #коалиция #переговоры #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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