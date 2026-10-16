Жители Латвии, которые в начале 1990-х годов воспитывали детей, ухаживали за близкими или учились и из-за особенностей действовавшего законодательства потеряли часть пенсионного стажа, смогут восстановить недостающие годы.

Сейм 15 октября в окончательном чтении принял поправки к закону, позволяющие добровольно уплатить социальные взносы за определённые периоды с 1991 по 1995 год. По предварительным расчётам, в отдельных случаях пенсия может увеличиться более чем на 116 евро в месяц.

Почему возникла проблема с пенсионным стажем

В первые годы после восстановления независимости Латвии система социального страхования неоднократно менялась.

В период с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года женщины, которые не работали, поскольку воспитывали детей младше восьми лет, могли включить это время в страховой стаж. Однако для этого требовалось самостоятельно уплачивать социальный налог.

Размер таких взносов был небольшим, но далеко не все жители знали о необходимости их внесения.

В результате многие женщины лишь спустя десятилетия, при оформлении пенсии, обнаружили, что годы, посвящённые воспитанию детей, не были включены в страховой стаж.

Аналогичные проблемы возникали у людей, которые ухаживали за родственниками с инвалидностью или пожилыми членами семьи.

Недостающие годы могли повлиять на размер назначенной пенсии и условия её индексации.

Что изменится после принятия закона

15 октября Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону «О государственном социальном страховании».

Новые нормы позволят определённым категориям жителей добровольно уплатить социальные взносы за ранее неучтённые периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года.

Таким образом, у людей появится возможность дополнить страховой стаж, который ранее не был учтён из-за отсутствия необходимых платежей.

Однако речь не идёт об автоматическом увеличении стажа или пенсии. Для использования нового механизма потребуется выполнить установленные законом условия.

Кто сможет восстановить недостающие годы

Поправки распространяются на несколько категорий жителей.

Добровольные взносы можно будет сделать за следующие периоды:

Воспитание матерью ребёнка младше восьми лет.

Уход за человеком с инвалидностью I группы.

Уход за ребёнком с инвалидностью младше 16 лет.

Уход за человеком, достигшим 80-летнего возраста.

Обучение после получения среднего образования, последипломное образование и повышение квалификации.

При этом соответствующие периоды должны приходиться на 1991–1995 годы и подтверждаться документами, предусмотренными нормативными актами.

Кроме того, они не должны совпадать с периодами, которые уже включены в страховой стаж.

Новые правила позволят дополнить не только пенсионный стаж, но и стаж страхования на случай безработицы.

Насколько может увеличиться пенсия

По предварительным расчётам Министерства благосостояния, дополнительный страховой стаж в отдельных случаях может заметно повлиять на размер пенсионных выплат.

Дополнительный стаж Возможная прибавка в месяц За год 1 год 23,35 € 280,20 € 3 года 70,02 € 840,24 € 5 лет 116,70 € 1 400,40 €

Эти показатели являются ориентировочными.

Это не означает, что каждому пенсионеру автоматически прибавят указанную сумму. Фактический размер пенсии после дополнения страхового стажа будет зависеть от индивидуальных обстоятельств и порядка расчёта пенсионных выплат.

Сколько придётся заплатить

Для восстановления стажа потребуется сделать добровольные социальные взносы.

Согласно принятому регулированию, взнос за каждый месяц составит 1% минимальной месячной заработной платы, действующей в году уплаты.

Таким образом, окончательная стоимость восстановления стажа будет зависеть от размера минимальной зарплаты на момент внесения платежей и количества месяцев, которые человек намерен включить в страховой стаж.

Когда начнут действовать новые правила

Несмотря на то что Сейм уже принял поправки, воспользоваться новой возможностью жители смогут только с 1 октября 2027 года.

До этой даты добровольная уплата взносов по новому механизму не предусмотрена.

Людям, которых могут затронуть изменения, целесообразно заранее проверить сведения о своём страховом стаже в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Также важно сохранить или подготовить документы, подтверждающие периоды воспитания детей, ухода за близкими или обучения.

Почему учитывается только период до 1996 года

Принятые поправки распространяются исключительно на период с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года.

Это связано с особенностями действовавшего тогда законодательства о социальном страховании.

С 1996 года в Латвии начала действовать новая система государственного социального страхования с индивидуальным учётом взносов.

Поэтому новый механизм не распространяется на весь 1996 год и последующие периоды.

Что важно знать пенсионерам

Новый порядок предусматривает возможность восстановить ранее неучтённый страховой стаж, но не гарантирует одинаковую прибавку к пенсии всем, кто воспользуется этим правом.

Размер возможного увеличения выплат будет рассчитываться индивидуально. Для восстановления стажа потребуется подтвердить соответствующие периоды документами и внести предусмотренные законом платежи.

Принятое Сеймом решение позволит исправить ситуацию, при которой годы воспитания детей, ухода за близкими или обучения в начале 1990-х годов не были учтены при определении страхового стажа. Для некоторых пенсионеров это может означать ощутимое увеличение ежемесячных выплат, однако воспользоваться новой возможностью можно будет не раньше октября 2027 года.