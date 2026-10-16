Руководство Европейского союза на саммите в Брюсселе открыто выразило поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне усиливающихся разногласий между Киевом и Вашингтоном. Европейские лидеры выступили против ослабления санкций в отношении России и призвали усилить давление на Москву.

«Вы можете на нас рассчитывать», — заявил в пятницу, 16 октября, председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая перед журналистами рядом с Владимиром Зеленским и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Это заявление прозвучало после серии критических высказываний президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера.

Трамп обвинил Украину в росте цен на топливо

В последнее время Дональд Трамп неоднократно критиковал Зеленского за удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По утверждению американского президента, эти атаки способствуют росту мировых цен на топливо. Кроме того, Трамп призвал сменить президента Украины.

При этом цены на нефть и топливо начали повышаться после того, как в конце февраля США начали войну против Ирана. Военные действия привели к блокированию Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

На фоне энергетического кризиса Вашингтон рассматривает возможность смягчения некоторых ограничений в отношении поставок нефти.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что администрация Трампа обсуждает возможность ослабления санкций против судов так называемого теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, Трамп уже временно отменил санкции в отношении российского дизельного топлива — до 7 апреля.

«Сейчас не время ослаблять санкции против России»

Европейские лидеры выступили против подобного подхода.

«Сейчас не время ослаблять санкции против России. Сейчас время увеличить нашу поддержку Украины и усилить давление на Россию», — подчеркнул председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В Брюсселе считают, что смягчение ограничений в отношении Москвы в нынешних условиях было бы неправильным сигналом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала начать подготовку нового пакета санкций против России.

Энергетическое перемирие, которое не сработало

Дополнительным источником разногласий стало объявленное Трампом энергетическое перемирие между Россией и Украиной.

В воскресенье американский президент в одностороннем порядке заявил о его введении.

По словам Зеленского, Украина, хотя и неохотно, в течение трёх дней выполняла требование Трампа, несмотря на то что российские силы продолжали наносить удары по украинским энергетическим объектам.

Фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз поддержал инициативу американского президента, однако Россия, по её словам, так и не стала соблюдать условия перемирия.

«Разумеется, мы поддержали энергетическое перемирие президента Трампа, но увидели, что Россия не соблюдала его ни единого мгновения», — заявила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что вместо прекращения атак Москва, напротив, усилила удары.

Киев заявляет об ограничениях со стороны США

Напряжённость в отношениях Украины и Соединённых Штатов проявляется не только в публичных заявлениях.

По информации Киева, Вашингтон сократил объём разведывательных данных, предоставляемых украинской стороне.

Кроме того, США ограничили возможности использования спутникового интернет-сервиса Starlink.

Такие меры вызывают обеспокоенность украинского руководства, поскольку американская разведывательная информация и спутниковая связь играют важную роль в обеспечении обороноспособности страны.

На этом фоне поддержка европейских партнёров приобретает для Киева ещё большее значение.

Украине потребуются десятки миллиардов долларов

На саммите в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую финансовую поддержку Украины на ближайшие годы.

В прошлом году Евросоюз создал механизм кредитной помощи Киеву на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026 и 2027 годы.

Хотя финансирование украинского бюджета на текущий год полностью обеспечено, Киев предупреждает о значительном дефиците средств в 2027 году.

В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что стране дополнительно потребуется 32,6 миллиарда долларов для поддержки экономики и ещё 45 миллиардов долларов на оборонные нужды.

Таким образом, общая потребность в дополнительном финансировании составляет 77,6 миллиарда долларов.

Германия призывает Европу увеличить помощь

Канцлер Германии Фридрих Мерц ещё в четверг, накануне переговоров с другими руководителями стран ЕС, заявил о необходимости наращивать финансовую поддержку Украины.

По его мнению, европейским государствам придётся выделять Киеву больше средств.

Зеленский, прибывший в Брюссель для участия в саммите, поблагодарил руководство Евросоюза за поддержку.

На фоне ухудшения отношений Киева с Вашингтоном европейские лидеры демонстрируют готовность продолжать помощь Украине и выступают против ослабления санкционного давления на Россию. Однако главным испытанием для ЕС станет не только политическая солидарность, но и способность обеспечить Киеву необходимые финансовые ресурсы в 2027 году.