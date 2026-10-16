Андрис Кулбергс
"Это гордыня и растрата государственных средств" - латвийский премьер недоволен своим предшественником.
Находящийся сейчас в Брюсселе Андрис Кулбергс в социальных сетях передал своеобразный привет экс-премьеру Кариньшу, который назвал его популистом.
"За эти 4 месяца не могу даже теоретически найти необходимость для VIP-ПОЛЕТОВ Кришьяниса Кариньша!
За эти четыре месяца на посту премьера, посещая многие страны, саммиты, конференции и участвуя в многочисленных рабочих визитах, я убедился, что все визиты и полеты можно заблаговременно спланировать. Используя регулярные рейсы, например, airBaltic всегда может добраться до нужного пункта назначения и вовремя.
Поэтому предыдущее использование частных самолетов не было ни основанием, ни необходимостью, а выбором, гордыней и растратой государственных средств", - убежден премьер Кулбергс.
Он также рассказал, что накануне в самолете рейсом Рига-Брюссель он наслаждался полетом вместе с эстонским премьером, который тоже решил воспользоваться услугами нашей национальной авиакомпании. Кулбергс порадовался и тому, что в самолете действовала система Starlink, то есть весь полет было интернет-подключение.
4 MĒNEŠOS nespēju pat teorētiski atrast nepieciešamību @krisjaniskarins VIP LIDOJUMIEM
🛩️ Šo četru mēnešu laikā premjera amatā, apmeklējot daudzas valstis, samitos, konferencēs un piedaloties neskaitāmās darba vizītēs, esmu pārliecinājies, ka visas vizītes un lidojumus ir iespējams laicīgi saplānot. Izmantojot regulāros reisus, piemēram, @airBaltic vienmēr var nokļūt nepieciešamajā galamērķī un laikā. Tāpēc iepriekšējā privāto lidmašīnu izmantošana nebija nekāda pamatojuma un nepieciešamība, bet gan izvēle, lepnība un valsts līdzekļu izšķērdēšana.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 16, 2026
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