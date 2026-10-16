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«Зачем нужно было летать частными бортами?!» Кулбергс не понял Кариньша 0 447

Политика
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

"Это гордыня и растрата государственных средств" - латвийский премьер недоволен своим предшественником.

Находящийся сейчас в Брюсселе Андрис Кулбергс в социальных сетях передал своеобразный привет экс-премьеру Кариньшу, который назвал его популистом.

"За эти 4 месяца не могу даже теоретически найти необходимость для VIP-ПОЛЕТОВ Кришьяниса Кариньша!

За эти четыре месяца на посту премьера, посещая многие страны, саммиты, конференции и участвуя в многочисленных рабочих визитах, я убедился, что все визиты и полеты можно заблаговременно спланировать. Используя регулярные рейсы, например, airBaltic всегда может добраться до нужного пункта назначения и вовремя.

Поэтому предыдущее использование частных самолетов не было ни основанием, ни необходимостью, а выбором, гордыней и растратой государственных средств", - убежден премьер Кулбергс.

Он также рассказал, что накануне в самолете рейсом Рига-Брюссель он наслаждался полетом вместе с эстонским премьером, который тоже решил воспользоваться услугами нашей национальной авиакомпании. Кулбергс порадовался и тому, что в самолете действовала система Starlink, то есть весь полет было интернет-подключение.

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#starlink #экономия #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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