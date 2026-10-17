Глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс в интервью ТВ-24 призвал уходить уже от устаревшего понятия "гибридная угроза", измпоскольку действия уже не ограничиваются только "подавлением сигнала GPS".

"Действия могут привести к многочисленным жертвам. Поэтому более подходящие обозначения - терроризм и саботаж. Термин "гибридная угроза" не позволяет людям осознать всю серьезность ситуации", - предупредил Янис Сартс.