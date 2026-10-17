Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это не гибридная угроза, а терроризм и саботаж» - глава латвийского центра НАТО 0 18

Политика
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Сартс

Янис Сартс

Руководитель центра стратегической коммуникации НАТО призвал использовать более подходящую нынче терминологию.

Глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс в интервью ТВ-24 призвал уходить уже от устаревшего понятия "гибридная угроза", измпоскольку действия уже не ограничиваются только "подавлением сигнала GPS".

"Действия могут привести к многочисленным жертвам. Поэтому более подходящие обозначения - терроризм и саботаж. Термин "гибридная угроза" не позволяет людям осознать всю серьезность ситуации", - предупредил Янис Сартс.

×
#НАТО #терроризм #интервью #безопасность #мнение эксперта #Янис Сартс
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европарламент
Изображение к статье: Кауната
Изображение к статье: игровые автоматы
Изображение к статье: Увеличение пенсии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить высокие и пышные сырники: 5 секретов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые любят ухаживать за домашними животными
В мире животных
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что носить, если у вас короткие ноги: удачные примеры звезд
Люблю!
Изображение к статье: Знаки зодиака без конкретных предпочтений в еде
Еда и рецепты
Изображение к статье: Десять способов оптического увеличения комнаты
Дом и сад
Изображение к статье: Как приготовить высокие и пышные сырники: 5 секретов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые любят ухаживать за домашними животными
В мире животных
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео