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Европа стала решительнее, но этого недостаточно: Пойканс объяснил, что его тревожит 0 304

Политика
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иларс Пойканс

Европейские страны по-прежнему не демонстрируют достаточной решительности в вопросах безопасности, считает исследователь Латвийского университета Илмарс Пойканс. По его мнению, неспособность государств быстро договариваться о совместных действиях вызывает сомнения в готовности Европы защищать собственные интересы.

Несмотря на определенные изменения в подходе европейских государств к вопросам безопасности, их действия пока не внушают уверенности в способности эффективно реагировать на серьезные международные вызовы. Такое мнение в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 высказал исследователь Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс, сообщает LA.LV.

По его оценке, по сравнению с начальным этапом гибридной войны европейские страны стали действовать несколько решительнее. Однако достигнутого прогресса недостаточно, чтобы говорить об успешном преодолении существующих проблем.

Особую обеспокоенность исследователя вызывает неспособность европейских государств своевременно договариваться о совместных и достаточно твердых действиях.

Пойканс признал, что нынешняя реакция Европы на вызовы безопасности лично ему не внушает уверенности в том, что европейские страны смогут последовательно отстаивать свои интересы.

Объясняя свою позицию, исследователь обратился к воспоминаниям о детстве и юности в рижском микрорайоне Кенгарагс в 1990-е годы. По его наблюдениям, в отношениях между людьми уверенность и решительность нередко воспринимались как проявление силы, тогда как чрезмерная вежливость и стремление избегать конфликтов могли расцениваться как слабость.

Пойканс считает, что похожие закономерности могут проявляться и в международных отношениях. По его мнению, одних добрых намерений, дипломатической вежливости и готовности к диалогу недостаточно, если они не подкреплены способностью принимать решения и действовать.

Таким образом, главный вопрос, который поднимает исследователь, заключается не только в том, насколько Европа осознает существующие угрозы, но и в том, готова ли она отвечать на них достаточно решительно.

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#Европа #безопасность #дипломатия #гибридная война #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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