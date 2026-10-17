Жительница Каунатской волости Резекненского края усомнилась в правильности подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм. Женщина утверждает, что опустила в урну пустой конверт, однако опубликованные результаты участка не отражают такого голосования. В Центральной избирательной комиссии заверяют, что нарушений не выявлено.

Жительница Резекненского края по имени Мадара обратила внимание на несоответствие в опубликованных результатах выборов в 15-й Сейм. По ее словам, она сознательно проголосовала пустым конвертом, но после ознакомления с официальной статистикой избирательного участка в Каунате не смогла найти подтверждения тому, что ее голос был учтен, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

О расположении избирательного участка в здании управления Каунатского объединения женщина узнала из местного издания Rēzeknes Novada Ziņas. Именно туда она отправилась голосовать.

«Поскольку у меня не было никаких фаворитов, я проголосовала, опустив пустой конверт», — рассказала Мадара.

Несмотря на отсутствие предпочтений среди политических партий, после выборов женщина продолжила следить за формированием нового состава парламента и решила ознакомиться с результатами голосования на своем участке.

Увиденные цифры ее удивили: количество действительных избирательных конвертов полностью совпадало с суммарным числом голосов, отданных за партийные списки.

По мнению Мадары, это означает, что ее пустой конверт не был отражен в результатах голосования.

Более того, женщина утверждает, что аналогичным образом проголосовала и ее свекровь. Таким образом, по словам Мадары, на участке должны были оказаться как минимум два конверта без бюллетеней.

Чтобы разобраться в ситуации, семья направила запрос в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Однако полученный ответ не развеял сомнений избирательницы.

В ЦИК сообщили, что на участке в Каунате никаких происшествий или нарушений зафиксировано не было. Комиссия подчеркнула, что подсчет голосов проводили опытные сотрудники, знакомые с установленной процедурой.

Кроме того, как пояснили в ЦИК, проверка пустых конвертов предусматривает дополнительный контроль: их независимо друг от друга проверяют два человека.

При этом комиссия не исключает возможности человеческой ошибки, хотя оснований утверждать, что она действительно произошла в Каунате, не установлено.

Мадара, в свою очередь, допускает, что ее пустой конверт могли ошибочно засчитать в пользу какой-либо партии. Однако в Центральной избирательной комиссии такую возможность категорически отвергают.

История заставила женщину усомниться в надежности системы подсчета голосов. При этом подтверждений тому, что ее голос был намеренно или ошибочно приписан какой-либо политической силе, нет.

Главный вопрос Мадары остается без ответа: почему опубликованные результаты участка не отражают пустые конверты, которые, по ее словам, опустили в урну она и ее свекровь?