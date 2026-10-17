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«Мы не хотели строить полицейское государство...» Депутаты хотят «спасти» народ от больших штрафов 0 34

Политика
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсчет размера штрафа

Подсчет размера штрафа

Возможно, позволят латвийцам оплатить штраф без привлечения судебных исполнителей в течении года.

"Мы когда создавали латвийское государство, то, разумеется ни в коем случае не хотели строить полицейское государство. Нам нужно переходить от желания "схватить" человека к сотрудничеству", - так депутат Сейма Угис Митревиц (Нацобъединение), который избран и в новый Сейм, объяснил в интервью Латвийскому радио желание парламентариев изменить систему взыскания задолженностей по административным штрафам.

Депутат напомнил, что сейчас штраф нужно успеть оплатить в течении месяца. И если штраф не оплачен, то уже сразу к тебе может постучаться судебный исполнитель - в результате сумма штрафа вырастает минимум в 2 раза!

"Мы готовим изменения, суть которых заключается в том, чтобы продлить срок оплаты штрафов без привлечения судебных исполнителей до года. При этом мы предлагаем предусмотреть, что если человек оплачивает штраф в течении месяца, к тому же не обжалует решение, то есть экономит административный ресурс, то тогда он платит только 80 процентов от суммы штрафа", - рассказал депутат.

Впрочем, едва ли нынешний Сейм, которому осталось работать всего две недели, успеет эти изменения принять. Теперь важно, чтобы законопроект для дальнейшей работы перенял новый Сейм.

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#штрафы #депутаты #законопроекты
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Эдуард Эльдаров
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