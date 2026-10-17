Европейский союз обладает огромным экономическим влиянием и способен конкурировать с США и Китаем в сфере торговли, однако его превращению в полноценную мировую сверхдержаву мешает отсутствие единого стратегического видения. По мнению директора аналитического центра Carnegie Europe Розы Бальфур, прежде чем претендовать на роль третьего глобального центра силы, ЕС необходимо преодолеть разобщенность внутри самой Европы.

Европейскому союзу недостаточно экономической мощи, чтобы действовать на международной арене как единая сверхдержава. Главным препятствием остается отсутствие согласованного подхода к внешней политике и вопросам безопасности, заявила в интервью агентству ЛЕТА директор аналитического центра Carnegie Europe Роза Бальфур.

По ее словам, европейские страны по-прежнему слишком разобщены в своем восприятии международных угроз и стратегических приоритетов. Без преодоления этих различий ЕС будет сложно выступать единым глобальным игроком.

«Поскольку ЕС является торговой сверхдержавой с огромной регулирующей властью, любой представитель институтов ЕС скажет, что мы непременно должны конкурировать с США и Китаем, стремиться стать третьим полюсом и действовать как единый блок», — отметила Бальфур.

Однако, подчеркнула эксперт, одного стремления европейских институтов недостаточно.

«Если некоторые европейцы стремятся превратить ЕС в сверхдержаву, то прежде всего необходимо объединить собственных граждан. Этого нельзя добиться исключительно сверху», — заявила она.

Евросоюз не должен пытаться стать обычным государством

Бальфур напомнила, что ЕС представляет собой уникальную форму политической интеграции, которая изначально не создавалась по образцу традиционного государства. Поэтому попытки рассматривать Евросоюз как единое государство с централизованной властью и институтами не вполне соответствуют его природе.

В то же время это не означает, что ЕС не способен играть более заметную роль в мировой политике. По мнению директора Carnegie Europe, у Евросоюза остаются значительные возможности для усиления международного влияния — прежде всего благодаря торговле, регулированию и дипломатии.

«ЕС совершенно определенно может эффективнее использовать свое торговое влияние. Кроме того, ЕС может лучше использовать свою дипломатию», — отметила Бальфур.

Она признала, что возможности Евросоюза в сфере внешней безопасности более ограничены, однако считает, что объединение располагает другими инструментами для укрепления своих международных позиций.

Разнообразие Европы может стать ее преимуществом

Одним из недооцененных преимуществ ЕС Бальфур назвала различный исторический опыт и международные связи государств-членов.

В качестве примера она привела реакцию Европы на события в Украине. По словам эксперта, страны Балтии, Польша и Финляндия играют особенно важную роль в понимании мышления Кремля и формировании европейской позиции.

При этом в других регионах мира наиболее полезными могут оказаться знания и связи совершенно других европейских государств.

Так, в случае кризиса в Латинской Америке особое значение имел бы опыт Испании, Португалии и Италии, а при решении вопросов, связанных с Африкой, — Франции и других стран, обладающих глубоким пониманием региона.

Таким образом, различия между европейскими государствами могут не только осложнять принятие общих решений, но и расширять дипломатические возможности ЕС.

«Сейчас газеты много пишут о различных разногласиях между европейцами. Однако на самом деле существует и глубокое понимание остального мира, которое может помочь Европе сформировать уникальную модель глобального взаимодействия», — подчеркнула Бальфур.

Главная проблема — отсутствие общего стратегического взгляда

По мнению эксперта, европейским странам необходимо научиться лучше понимать, как их партнеры по ЕС воспринимают международную обстановку. Географическое положение, исторический опыт и отношения с соседними государствами влияют на представления каждой страны об угрозах и приоритетах.

Именно отсутствие такого взаимопонимания, считает Бальфур, уже долгое время мешает Евросоюзу выработать единую стратегию на международной арене.

При этом ответственность за преодоление разногласий, по ее словам, лежит на всех государствах-членах, а не только на крупнейших странах или руководстве европейских институтов.

«Мы можем сделать гораздо больше, чтобы понять, как другие видят мир, как его воспринимают другие европейские партнеры», — сказала директор Carnegie Europe.

Она убеждена, что укрепление внутреннего единства и более эффективное использование разнообразного опыта государств-членов способны помочь ЕС выработать собственную модель глобального влияния — без необходимости превращаться в традиционную сверхдержаву по образцу США или Китая.