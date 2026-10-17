Конституционный суд Латвии признал соответствующими закону ограничения на размещение игорных заведений, введенные Даугавпилсским самоуправлением. Решение может привести к закрытию всех девяти действующих в городе игорных залов и стать примером для других латвийских самоуправлений.

Даугавпилс одержал важную победу в Конституционном суде в споре с организаторами азартных игр. Суд признал обоснованными ограничения, которые городское самоуправление установило для размещения игорных заведений. В городской думе считают, что это решение имеет значение не только для Даугавпилса, но и для всей Латвии, сообщают Новости ТВ3.

Попытки самоуправлений ограничить игорный бизнес неоднократно приводили к судебным разбирательствам. В частности, в последние годы Конституционный суд не поддержал аналогичные решения Риги и Кекавы.

Проблема заключается в необходимости соблюсти баланс между правом предпринимателей заниматься разрешенной законом деятельностью и полномочиями самоуправлений определять, где такая деятельность допустима.

В предыдущих делах суд пришел к выводу, что ограничения были слишком общими и фактически исключали возможность размещения игорных заведений почти на всей территории соответствующих самоуправлений.

Даугавпилс выбрал другой подход.

Два года назад город установил правила, согласно которым игорные заведения не могут располагаться ближе 150 метров от многоквартирных жилых домов, муниципальных учреждений и других общественных мест с интенсивным потоком посетителей.

Цель ограничений — уменьшить вероятность того, что жители будут сталкиваться с азартными играми в повседневной жизни, посещая общественные учреждения, культурные мероприятия или просто передвигаясь по городу.

Организаторы азартных игр оспорили эти правила в Конституционном суде, однако на этот раз суд встал на сторону самоуправления. Судьи признали, что Даугавпилс достаточно обосновал необходимость ограничений и при этом не ввел полного запрета на игорный бизнес.

Председатель Конституционного суда Ирена Куцина пояснила, что расположение игорных заведений в местах повседневного передвижения людей может создавать дополнительные риски.

«Если люди передвигаются, посещают определенные общественные места, школы, культурные мероприятия и так далее, это означает, что у них может случайно возникнуть потребность, желание зайти туда и подвергнуть себя риску, связанному с азартными играми», — отметила Куцина.

Возможности для размещения игорных заведений не ограничиваются малонаселенными территориями. Закон также отдельно допускает организацию азартных игр в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Решение Конституционного суда не означает немедленного закрытия действующих заведений. Однако в перспективе ближайших лет все девять игорных залов, которые сейчас работают в Даугавпилсе, могут прекратить деятельность на нынешних местах.

Главное отличие Даугавпилса от Риги и Кекавы заключается в том, что город сумел обосновать конкретные территориальные ограничения, не запрещая азартные игры полностью. Именно такой подход теперь может стать ориентиром для других самоуправлений Латвии.