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За какие заслуги правительство Латвии собирается наградить еще 37 человек и организаций 1 312

Политика
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Atzinības raksts
ФОТО: LETA

Кабинет министров Латвии планирует отметить Почетными грамотами еще 37 человек, учреждений и организаций за заслуги перед государством. Среди кандидатов на награждение — известный специалист по квантовым вычислениям Андрис Амбайнис, теолог Юрис Цалитис и генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

В Латвии планируется присвоить Почетные грамоты Кабинета министров еще 37 частным лицам, учреждениям и организациям. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале проектов нормативных актов, сообщает агентство ЛЕТА.

Награды предназначены для признания выдающихся достижений в различных сферах, включая науку, образование, культуру, государственное управление и общественную деятельность.

За развитие науки и образования

Среди кандидатов на награждение — исполняющий обязанности доцента факультета гуманитарных наук Латвийского университета, доктор теологии Юрис Цалитис.

Его планируется отметить за многолетний вклад в развитие теологического образования в Латвии, обогащение латышского языка и культуры, а также значительную общественную деятельность. Отдельно подчеркивается его работа по укреплению ценностей человеческого достоинства, ответственности и солидарности.

Почетную грамоту также предлагается вручить Андрису Амбайнису — тенюр-профессору факультета точных наук и технологий Латвийского университета, доктору компьютерных наук и ведущему исследователю.

Основанием для награждения стали его выдающиеся достижения в развитии квантовой информатики и вклад в международное признание латвийской науки.

Награды за государственную службу и сохранение культурного наследия

В числе кандидатов также Марис Балодис, генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Его планируется наградить за вклад в укрепление государственной системы безопасности пищевых продуктов и ветеринарного надзора.

Кроме того, Почетную грамоту предполагается вручить команде Латвийской национальной библиотеки, организовавшей цикл мероприятий «Латышской книге — 500 лет». Этот проект посвящен пятисотлетней истории латышской книги и ее значению для национальной культуры.

Всего в проекте решения предусмотрено награждение 37 человек, учреждений и организаций. Полный перечень кандидатов в сообщении агентства не приводится.

За что в Латвии вручают Почетную грамоту Кабинета министров

Почетная грамота Кабинета министров является формой официального признания заслуг перед государством.

Ее могут присуждать частным лицам, в том числе иностранным гражданам, за выдающиеся достижения в народном хозяйстве, науке, образовании, здравоохранении, охране окружающей среды, государственном управлении, культуре, спорте и государственной обороне.

Награду вручает премьер-министр или министр соответствующей отрасли.

Торжественные церемонии награждения приурочиваются к государственным праздникам — Дню восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая и Дню провозглашения Латвийской Республики 18 ноября.

Пока речь идет о планируемом награждении: соответствующая информация опубликована на портале проектов нормативных актов.

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#образование #наука #Латвия #культура #личности
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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