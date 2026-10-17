Уже совсем скоро премьер познакомит возможных партнеров по власти со своим планом жестких изменений в госуправлении и не только.

Как ожидается, в понедельник, 19-го октября, после заседания еще "старой" коалиции, Андрис Кулбергс (Объединенный список) объявит о начале в ближайшие дни (по слухам, со среды, 21-го октября) переговоров по формированию нового правительства.

Неофициальная информация гласит, что первыми к столу переговоров будут приглашены представители Национального объединения.

Нельзя исключить, что в пятницу Кулбергс и другие лидеры Объединенного списка проведут консультации и с "Новым Единством". Однако пока еще премьер не определился, брать ли "Новое Единство" в правительство или нет.

Между тем, по слухам, работа над проектом правительственной декларации практически уже завершена и скоро Кулбергс познакомит с ней потенциальных партнеров.