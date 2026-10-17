Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кулбергс готовится к переговорам - кого первого позовут в правительство 0 64

Политика
Дата публикации: 17.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс. Фото - Valsts kanceleja

Уже совсем скоро премьер познакомит возможных партнеров по власти со своим планом жестких изменений в госуправлении и не только.

Как ожидается, в понедельник, 19-го октября, после заседания еще "старой" коалиции, Андрис Кулбергс (Объединенный список) объявит о начале в ближайшие дни (по слухам, со среды, 21-го октября) переговоров по формированию нового правительства.

Неофициальная информация гласит, что первыми к столу переговоров будут приглашены представители Национального объединения.

Нельзя исключить, что в пятницу Кулбергс и другие лидеры Объединенного списка проведут консультации и с "Новым Единством". Однако пока еще премьер не определился, брать ли "Новое Единство" в правительство или нет.

Между тем, по слухам, работа над проектом правительственной декларации практически уже завершена и скоро Кулбергс познакомит с ней потенциальных партнеров.

×
#коалиция #переговоры #новое единство #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европарламент
Изображение к статье: Кауната
Изображение к статье: игровые автоматы
Изображение к статье: Увеличение пенсии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как приготовить высокие и пышные сырники: 5 секретов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые любят ухаживать за домашними животными
В мире животных
Изображение к статье: Что носить, если у вас короткие ноги: удачные примеры звезд
Люблю!
Изображение к статье: Знаки зодиака без конкретных предпочтений в еде
Еда и рецепты
Изображение к статье: Десять способов оптического увеличения комнаты
Дом и сад
Изображение к статье: Дом культуры в Саласпилсе
Культура &
Изображение к статье: Как приготовить высокие и пышные сырники: 5 секретов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые любят ухаживать за домашними животными
В мире животных
Изображение к статье: Что носить, если у вас короткие ноги: удачные примеры звезд
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео