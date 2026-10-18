«Да не пускайте вы, черт возьми, россиян в Европу!», — заявил Кулбергс в интервью Financial Times.

По его словам, Латвия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами и в этом году ожидает наибольшего за последние пять лет притока мигрантов, пытающихся пересечь ее границы.

«Каждая страна должна занимать в этом вопросе жесткую позицию. Это — меры по предотвращению гибридных угроз», — подчеркнул премьер.

Франция, Италия и Испания традиционно входят в число стран, выдающих наибольшее количество шенгенских виз гражданам России, указывает газета. По данным ЕК, на их долю приходится более 70% из более чем 600 тыс. виз, выданных россиянам в 2025 году, отмечает FT. Эти страны выступали против введения запрета на выдачу виз российским туристам.

В сентябре 2022 года Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда визовый сбор увеличился с €35 до €80, стандартный срок рассмотрения заявления — с 10 до 15 дней, а требования к документам и выдаче многократных виз ужесточились.

В ноябре 2025 года ЕК ограничила выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз. Исключения предусмотрели, в частности, для отдельных категорий родственников проживающих в ЕС россиян и работников транспортной отрасли. Ограничения начали действовать 8 ноября.

В июне 2026 года ЕК заявила, что не готовит полный запрет на туристические визы для россиян.