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«Да не пускайте вы, черт возьми, россиян в Европу» – премьер Латвии дал совет странам ЕС 13 4264

Политика
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: туристы

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне гибридных угроз.

«Да не пускайте вы, черт возьми, россиян в Европу!», — заявил Кулбергс в интервью Financial Times.

По его словам, Латвия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами и в этом году ожидает наибольшего за последние пять лет притока мигрантов, пытающихся пересечь ее границы.

«Каждая страна должна занимать в этом вопросе жесткую позицию. Это — меры по предотвращению гибридных угроз», — подчеркнул премьер.

Франция, Италия и Испания традиционно входят в число стран, выдающих наибольшее количество шенгенских виз гражданам России, указывает газета. По данным ЕК, на их долю приходится более 70% из более чем 600 тыс. виз, выданных россиянам в 2025 году, отмечает FT. Эти страны выступали против введения запрета на выдачу виз российским туристам.

В сентябре 2022 года Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда визовый сбор увеличился с €35 до €80, стандартный срок рассмотрения заявления — с 10 до 15 дней, а требования к документам и выдаче многократных виз ужесточились.

В ноябре 2025 года ЕК ограничила выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз. Исключения предусмотрели, в частности, для отдельных категорий родственников проживающих в ЕС россиян и работников транспортной отрасли. Ограничения начали действовать 8 ноября.

В июне 2026 года ЕК заявила, что не готовит полный запрет на туристические визы для россиян.

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#Латвия #миграция #ограничения #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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