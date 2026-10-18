На вакханалию беспорядков и погромов во Франции в социальных сетях отреагировал лидер латвийской националистической партии "Austošā saule" ("Восходящее солнце") Райвис Зелтитс:

"Франция снова горит. «Молодые люди», вот бушуют. После многочисленной резни, устроенных исламистами, и погромов, устроенных иммигрантами, я уже потерял веру в то, что французская нация однажды возьмет себя в руки и положит конец этому безумию самоуничтожения. И, возможно, уже поздно, потому что это означало бы, что миллионы должны отправиться домой, а для нервов европейцев это было бы невыносимой задачей. СМИ показали бы плачущего ребенка, активисты в защиту прав человека закричали бы в эфире, и на этом все бы и закончилось.

То, что везде начинается как «легальная иммиграция», «разнообразие» и «открытость», повсеместно заканчивается как альянс левых и иммигрантов, которые на каждых выборах закрепляют свой перевес над коренными народами Европы. Все эти погромы — ритуальное унижение европейцев — завоеватель показывает подчиненному его место.

Мы находимся в начале этого процесса. И, к сожалению, этот Сейм формируют партии, которые приведут нас точно туда же. Не пора ли пробуждаться?"